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В моде – яркие губы и smoky eyes: топ-7 бьюти-трендов макияжа, актуальные в этом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Smoky eyes – один из главных трендов мейкапа в 2023 году
Smoky eyes – один из главных трендов мейкапа в 2023 году. Фото freepik.com

Эти тренды сейчас на пике популярности

Неотъемлемая часть любого образа – актуальный макияж. Удачный мейкап гарантированно подчеркнет преимущества и скроет недостатки, омолодит лицо и сделает его сияющим.

В этом сезоне тенденции относительно макияжа поражают своим разнообразием. Самыми "горячими" из них являются семь трендов, которые актуальны этой зимой. Какие бьюти-тренды сейчас на пике популярности, пишут в блоге о моде "Школа стилю" в Инстаграме.

Натуральный макияж

Натуральный макияж

Яркие и матовые губы

Яркие и матовые губы

Цветные тени

Цветные тени

Осветленные брови

Осветленные брови

Акцентные стрелки

Акцентные стрелки

Активные румяна

Активные румяна

Smoky eyes

Smoky eyes

Ранее "Телеграф" писал, какие есть альтернативы надоевшей шапке этого сезона. Узнайте, как можно выглядеть модно и не походить на других в стильных головных уборах.

Также мы рассказывали, какие модные тренды актуальны в 2023 году. Важно помнить, что каждый новый тренд – это что-то хорошо забытое старое.

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#Мода #Макияж #Тренды