В моде – яркие губы и smoky eyes: топ-7 бьюти-трендов макияжа, актуальные в этом сезоне (фото)

Эти тренды сейчас на пике популярности

Неотъемлемая часть любого образа – актуальный макияж. Удачный мейкап гарантированно подчеркнет преимущества и скроет недостатки, омолодит лицо и сделает его сияющим.

В этом сезоне тенденции относительно макияжа поражают своим разнообразием. Самыми "горячими" из них являются семь трендов, которые актуальны этой зимой. Какие бьюти-тренды сейчас на пике популярности, пишут в блоге о моде "Школа стилю" в Инстаграме.

Натуральный макияж

Яркие и матовые губы

Цветные тени

Осветленные брови

Акцентные стрелки

Активные румяна

Smoky eyes

Ранее "Телеграф" писал, какие есть альтернативы надоевшей шапке этого сезона. Узнайте, как можно выглядеть модно и не походить на других в стильных головных уборах.

Также мы рассказывали, какие модные тренды актуальны в 2023 году. Важно помнить, что каждый новый тренд – это что-то хорошо забытое старое.