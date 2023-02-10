В моде – яркие губы и smoky eyes: топ-7 бьюти-трендов макияжа, актуальные в этом сезоне (фото)
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Эти тренды сейчас на пике популярности
Неотъемлемая часть любого образа – актуальный макияж. Удачный мейкап гарантированно подчеркнет преимущества и скроет недостатки, омолодит лицо и сделает его сияющим.
В этом сезоне тенденции относительно макияжа поражают своим разнообразием. Самыми "горячими" из них являются семь трендов, которые актуальны этой зимой. Какие бьюти-тренды сейчас на пике популярности, пишут в блоге о моде "Школа стилю" в Инстаграме.
Натуральный макияж
Яркие и матовые губы
Цветные тени
Осветленные брови
Акцентные стрелки
Активные румяна
Smoky eyes
Ранее "Телеграф" писал, какие есть альтернативы надоевшей шапке этого сезона. Узнайте, как можно выглядеть модно и не походить на других в стильных головных уборах.
Также мы рассказывали, какие модные тренды актуальны в 2023 году. Важно помнить, что каждый новый тренд – это что-то хорошо забытое старое.