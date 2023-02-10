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4 тренда обуви, которые спасут ваш образ в холодное время и выделят из толпы (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Названы тренды обуви, которые подойдут для холодного времени в 2023 году Новость обновлена 10 февраля 2023, 12:00
Названы тренды обуви, которые подойдут для холодного времени в 2023 году. Фото freepik.com

Узнайте, на что следует обратить внимание, если хотите быть "на стиле" и в комфорте

Несмотря на войну, все украиночки хотят выглядеть стильно. Особенно сейчас ценится комфорт и способность одежды или обуви согреть в холодное время, особенно при нынешних зимних морозах.

Персональный стилист и инфлюенсер Liza Balizka назвала четыре самых главных и горячих тренда зимней обуви, которые идеально подходят для теплых образов в этом сезоне. Обратить внимание модницам стоит на угги, сапоги серебристых оттенков, на высокой платформе и каблуке, и moon boots. Они гарантированно выделят вас из толпы.

1. Ugg

Да, обувь с 2014 года снова в тренде, наибольшее внимание следует уделить позициям на платформе.

угги

2. Сапоги в серебристо-металлических оттенках

Сапоги в серебристо-металлических оттенках

3. Сапоги на высокой платформе и каблуке

Сапоги на высокой платформе и каблуке

4. Moon boots

Эти удобные красавчики каждый год становятся все популярнее.

Moon boots

Ранее "Телеграф" писал, какие тренды обуви будут актуальны уже этой весной. Не обделяйте вниманием ковбойские сапоги, сапоги с анималистическим принтом и еще несколько "горячих" трендов 2023-го.

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#Мода #Обувь #Тренды