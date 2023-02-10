4 тренда обуви, которые спасут ваш образ в холодное время и выделят из толпы (фото)

Узнайте, на что следует обратить внимание, если хотите быть "на стиле" и в комфорте

Несмотря на войну, все украиночки хотят выглядеть стильно. Особенно сейчас ценится комфорт и способность одежды или обуви согреть в холодное время, особенно при нынешних зимних морозах.

Персональный стилист и инфлюенсер Liza Balizka назвала четыре самых главных и горячих тренда зимней обуви, которые идеально подходят для теплых образов в этом сезоне. Обратить внимание модницам стоит на угги, сапоги серебристых оттенков, на высокой платформе и каблуке, и moon boots. Они гарантированно выделят вас из толпы.

1. Ugg

Да, обувь с 2014 года снова в тренде, наибольшее внимание следует уделить позициям на платформе.

2. Сапоги в серебристо-металлических оттенках

3. Сапоги на высокой платформе и каблуке

4. Moon boots

Эти удобные красавчики каждый год становятся все популярнее.

Ранее "Телеграф" писал, какие тренды обуви будут актуальны уже этой весной. Не обделяйте вниманием ковбойские сапоги, сапоги с анималистическим принтом и еще несколько "горячих" трендов 2023-го.