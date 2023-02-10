Стилист назвала самый главный стиль этого сезона: что такое Casual comfort и как он выглядит (фото)

Модные тенденции смещаются в сторону новой чувствительности и комфорта

Последние сезоны были наполнены эстетикой Y2K (мода начала 2000-х). Но, несмотря на то, что она до сих пор остается с нами, в грядущем сезоне все больше становится фокус на чувствительности и комфорте.

Последние коллекции, представленные на подиумах, к удивлению, были именно комфортными и кое-где повседневными, отмечает персональный стилист Ольга Литвинова. Конечно, не все образы из показов можно назвать "спокойными". Не обходится без эксцентричных и смелых трендов, например, тренд на трусы поверх колготок.

В целом наблюдается тенденция именно к комфорту. И стиль Casual comfort точно врывается в топ. Ниже представлена подборка стильных образов именно в стиле Casual Comfort.

Украинский стилист Ольга Литвинова

Ранее "Телеграф" писал, какие модные тренды актуальны в 2023 году. Важно помнить, что каждый новый тренд – это нечто хорошо забытое старое.