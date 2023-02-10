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Топ-10 стрижек для разных типов лица: от классического боба до "волчицы"

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стрижка – такая же часть образа, как одежда
Стрижка – такая же часть образа, как одежда. Фото allure.com

Правильная прическа может омолодить и скрыть недостатки

При выборе прически важно обращать внимание не только на тренды, а и на особенности вашей формы лица. Для каждого из типов есть свои варианты стрижек, которые аккуратно отводят акцент с каких-либо неровностей и недостатков на достоинства.

Обычно формы лица делят на четыре вида: круглое, овальное, треугольное и квадратное. Правильно подобранная стрижка подойдет каждому из этих типов. В 2023 году на пике трендов именно короткие стрижки, начиная от пикси и бобов и заканчивая челкой-бахромой и "волчьей стрижкой", пишет glam.

Как определить тип лица

Узнать, какая у вас форма лица, помогут небольшие ориентиры. Какая у вас самая широкая часть лица? Скулы — вероятно, у вас круглое лицо. Лоб? Вы обладательница овала. Сильная линия подбородка обычно означает, что у вас квадратная форма лица. Сердцевидная или треугольная форма предполагает, что лоб и линия волос шире низа лица, как и скулы, подбородок — узкий или заостренный

Короткие стрижки для разных форм лица

Стрижка пики отлично смотрится на разных типах лица, особенно круглом. Женщинам с овальным и сердцевидным лицом также можно выбирать этот вариант.

Стрижка пикси
Стрижка пикси

Боб – идеальный выбор для сердцевидной формы лица. Если не боитесь подчеркнуть подбородок, то "квадрату" боб тоже подойдет.

Стрижка боб
Боб - универсальная стрижка

Такая короткая стрижка великолепно смотрится на лицах в форме квадрата. Да и круглолицым такое обрамление волос импонирует.

Короткая стрижка
Красивая и практичная стрижка

Боб с боковым пробором идет практически всем. Если у вас круглое лицо, то лучше, чтобы волосы доходили до плеч.

Боб с косім пробором
Шикарная прическа

Французский боб, как правило, немного короче классического, стрижется примерно на уровне подбородка и имеет челку. Лица овальной формы подходят ко всем вариациям боба, включая этот.

Французский боб
Боб с изюминкой

Добавление челки к короткой прическе — отличный способ подчеркнуть черты лица, которые вам нравятся, или приуменьшить те, которые вы не хотели бы выделять. Боб с такой челкой сгладит угловатость квадратного лица.

Боб с челкой
Челка оживит образ

Челка-шторка – тренд сезона. Но лучше избегать такой стрижки для круглых лиц и квадратной линии подбородка.

Стрижка с челкой-шторкой
Модная укладка

Короткие рваные локоны с пробором посередине отлично подойдут лицам-квадратам. Можете добавить легкую челку, чтобы смягчить скулы, или прямую челку, чтобы привлечь внимание ко лбу, добавив симметрии лицу.

Стрижка с рваными локанами
Трендовая стрижка

Благодаря TikTok "волчья стрижка" стала одной из самых популярных причесок этого сезона. Самое приятное что, что она отлично смотрится на волосах любой длины. Чудесно подойдет овалу и сердцу.

Волчья стрижка
Мегатрендовая волчья стрижка

Ультракороткая стрижка — смелый выбор. Можете смело брить волосы, если у вас мягкие черты лица овальной или круглой формы.

Стрижка девушки налысо
Эффектно, но решатся на такую стрижку не все

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