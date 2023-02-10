Топ-10 стрижек для разных типов лица: от классического боба до "волчицы"

Правильная прическа может омолодить и скрыть недостатки

При выборе прически важно обращать внимание не только на тренды, а и на особенности вашей формы лица. Для каждого из типов есть свои варианты стрижек, которые аккуратно отводят акцент с каких-либо неровностей и недостатков на достоинства.

Обычно формы лица делят на четыре вида: круглое, овальное, треугольное и квадратное. Правильно подобранная стрижка подойдет каждому из этих типов. В 2023 году на пике трендов именно короткие стрижки, начиная от пикси и бобов и заканчивая челкой-бахромой и "волчьей стрижкой", пишет glam.

Как определить тип лица

Узнать, какая у вас форма лица, помогут небольшие ориентиры. Какая у вас самая широкая часть лица? Скулы — вероятно, у вас круглое лицо. Лоб? Вы обладательница овала. Сильная линия подбородка обычно означает, что у вас квадратная форма лица. Сердцевидная или треугольная форма предполагает, что лоб и линия волос шире низа лица, как и скулы, подбородок — узкий или заостренный

Короткие стрижки для разных форм лица

Стрижка пики отлично смотрится на разных типах лица, особенно круглом. Женщинам с овальным и сердцевидным лицом также можно выбирать этот вариант.

Стрижка пикси

Боб – идеальный выбор для сердцевидной формы лица. Если не боитесь подчеркнуть подбородок, то "квадрату" боб тоже подойдет.

Боб - универсальная стрижка

Такая короткая стрижка великолепно смотрится на лицах в форме квадрата. Да и круглолицым такое обрамление волос импонирует.

Красивая и практичная стрижка

Боб с боковым пробором идет практически всем. Если у вас круглое лицо, то лучше, чтобы волосы доходили до плеч.

Шикарная прическа

Французский боб, как правило, немного короче классического, стрижется примерно на уровне подбородка и имеет челку. Лица овальной формы подходят ко всем вариациям боба, включая этот.

Боб с изюминкой

Добавление челки к короткой прическе — отличный способ подчеркнуть черты лица, которые вам нравятся, или приуменьшить те, которые вы не хотели бы выделять. Боб с такой челкой сгладит угловатость квадратного лица.

Челка оживит образ

Челка-шторка – тренд сезона. Но лучше избегать такой стрижки для круглых лиц и квадратной линии подбородка.

Модная укладка

Короткие рваные локоны с пробором посередине отлично подойдут лицам-квадратам. Можете добавить легкую челку, чтобы смягчить скулы, или прямую челку, чтобы привлечь внимание ко лбу, добавив симметрии лицу.

Трендовая стрижка

Благодаря TikTok "волчья стрижка" стала одной из самых популярных причесок этого сезона. Самое приятное что, что она отлично смотрится на волосах любой длины. Чудесно подойдет овалу и сердцу.

Мегатрендовая волчья стрижка

Ультракороткая стрижка — смелый выбор. Можете смело брить волосы, если у вас мягкие черты лица овальной или круглой формы.

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