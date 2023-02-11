Must-have женского гардероба: Андре Тан рассказал о 7 трендовых фасонах белой рубашки (видео)
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Фасоны этой универсальной одежды имеют разную длину и тип кроя
Легкая белая рубашка еще ни разу не покидала модные вершины. И это не удивительно, ведь она – самая универсальная вещь, которую только можно придумать!
Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя, отмечает украинский дизайнер Андре Тан. Эксперт в области моды рекомендует присмотреться к следующим моделям белой рубашки в 2023 году:
- Длинная рубашка прямого кроя.
- Белая рубашка oversize.
- Короткая белая рубашка – мода на crop длину сегодня "у руля".
- Льняная рубашка на лето – блаженство и комфорт "в одном флаконе".
- Классическая мужская рубашка – она же рубашка бойфренда, роскошно сидящая на женской фигуре.
- Платье-рубашка.
- Асимметричная рубашка.
Ранее Андре Тан рассказал, какие пять модных трендов будут актуальны в 2023 году. Некоторые из них перекочевали к нам из прошлых сезонов.