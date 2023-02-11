Must-have женского гардероба: Андре Тан рассказал о 7 трендовых фасонах белой рубашки (видео)

Фасоны этой универсальной одежды имеют разную длину и тип кроя

Легкая белая рубашка еще ни разу не покидала модные вершины. И это не удивительно, ведь она – самая универсальная вещь, которую только можно придумать!

Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя, отмечает украинский дизайнер Андре Тан. Эксперт в области моды рекомендует присмотреться к следующим моделям белой рубашки в 2023 году:

Длинная рубашка прямого кроя. Белая рубашка oversize. Короткая белая рубашка – мода на crop длину сегодня "у руля". Льняная рубашка на лето – блаженство и комфорт "в одном флаконе". Классическая мужская рубашка – она же рубашка бойфренда, роскошно сидящая на женской фигуре. Платье-рубашка. Асимметричная рубашка.

Ранее Андре Тан рассказал, какие пять модных трендов будут актуальны в 2023 году. Некоторые из них перекочевали к нам из прошлых сезонов.