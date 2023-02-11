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Must-have женского гардероба: Андре Тан рассказал о 7 трендовых фасонах белой рубашки (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Белая рубашка – самая универсальная вещь Новость обновлена 11 февраля 2023, 19:49
Белая рубашка – самая универсальная вещь. Фото freepik.com

Фасоны этой универсальной одежды имеют разную длину и тип кроя

Легкая белая рубашка еще ни разу не покидала модные вершины. И это не удивительно, ведь она – самая универсальная вещь, которую только можно придумать!

Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя, отмечает украинский дизайнер Андре Тан. Эксперт в области моды рекомендует присмотреться к следующим моделям белой рубашки в 2023 году:

  1. Длинная рубашка прямого кроя.
  2. Белая рубашка oversize.
  3. Короткая белая рубашка – мода на crop длину сегодня "у руля".
  4. Льняная рубашка на лето – блаженство и комфорт "в одном флаконе".
  5. Классическая мужская рубашка – она же рубашка бойфренда, роскошно сидящая на женской фигуре.
  6. Платье-рубашка.
  7. Асимметричная рубашка.

Ранее Андре Тан рассказал, какие пять модных трендов будут актуальны в 2023 году. Некоторые из них перекочевали к нам из прошлых сезонов.

Теги:
#Мода #Андре Тан #Рубашка #Белая рубашка