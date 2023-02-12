Как стильно носить кожаные вещи в 2023 году: стилист показала подборку вдохновляющих образов (фото)

Вещи из кожи не оставляют модный Олимп

Кожа уже несколько сезонов подряд держится в топе трендов и этой весной уходить оттуда не собирается, а наоборот, закрепляет свои модные позиции. Так, в трендах 2023 года актуальными снова оказываются косухи, ботфорты и другие вещи из кожаного материала.

"Черная, или цветная, в тотал луках, или отдельными единицами — кожаные вещи можно носить как угодно", — отмечает украинский стилист Ната Москаленко. Эксперт в области моды поделилась подборкой стильных образов с кожаными вещами, которые вдохновят наших читателей к созданию модных луков в новых сезонах.

Как стильно носить кожаные вещи в 2023 году

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