Как стильно носить кожаные вещи в 2023 году: стилист показала подборку вдохновляющих образов (фото)
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Вещи из кожи не оставляют модный Олимп
Кожа уже несколько сезонов подряд держится в топе трендов и этой весной уходить оттуда не собирается, а наоборот, закрепляет свои модные позиции. Так, в трендах 2023 года актуальными снова оказываются косухи, ботфорты и другие вещи из кожаного материала.
"Черная, или цветная, в тотал луках, или отдельными единицами — кожаные вещи можно носить как угодно", — отмечает украинский стилист Ната Москаленко. Эксперт в области моды поделилась подборкой стильных образов с кожаными вещами, которые вдохновят наших читателей к созданию модных луков в новых сезонах.
Как стильно носить кожаные вещи в 2023 году
Ранее стилисты назвали главные тренды обуви 2023 года. Они гарантированно выделят вас из толпы. Также "Телеграф" рассказывал, какие бьюти-тренды макияжа актуальны в этом сезоне. Модные тенденции поражают своим разнообразием.