Балетки, карго и еще семь трендов этой весны: эти вещи срочно нужно добавить в гардероб (фото)

Пришло время пересмотреть свой гардероб и добавить туда парочку актуальных атрибутов

Приближается весна, а значит можно заняться своим гардеробом. В этом сезоне в моду возвращаются некоторые тенденции, ставшие хитами в прошлых годах. Кое-какие стильные позиции только-только берут на вооружение инфлюенсеры и стристайлеры.

О главных трендах весны-2023 года рассказывает стилистка Валерия Павлова в Инстаграм. Модная экспертка в своем блоге выделяет как минимум девять актуальных тенденций, которые касаются как обуви, так и одежды.

Топ-9 трендов весны 2023 года, по мнению стилистки:

Полупрозрачный топ. Тренд на прозрачность остается популярным еще с прошлых сезонов.

Кожаная куртка с потертостями. Такая вещь отлично впишется в весенние образы.

Балетки. Этот удобный вариант обуви снова в моде.

Вещи сине-кобальтового цвета. Платья, свитшоты или сумки такого оттенка станут акцентами ваших нарядов в любую погоду.

Сумка с накладными карманами. Хороший вариант для тех, кто любит вместить в сумку как можно больше мелочей.

Минималистическое максипальто. Длина макси все еще остается на пике тенденций.

Юбка с высоким вырезом. Всевозможные вырезы – тренд весны, так что такой фасон юбки обязательно стоит добавить в гардероб.

Брюки карго – разнообразят палитру брюк в вашем стилистическом арсенале.

Рубашка, но не простая, а интересного кроя.

Прозрачность - супертренд

Макси - самая модная сейчас длина

Альтернатива обычной косухе

Модная сумка

Карго остаются в моде

Какой сочный цвет

Вырез добавит пикантности образу

Балетки вернулись в тренды

Необычный крой приветствуется

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