Балетки, карго и еще семь трендов этой весны: эти вещи срочно нужно добавить в гардероб (фото)
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Пришло время пересмотреть свой гардероб и добавить туда парочку актуальных атрибутов
Приближается весна, а значит можно заняться своим гардеробом. В этом сезоне в моду возвращаются некоторые тенденции, ставшие хитами в прошлых годах. Кое-какие стильные позиции только-только берут на вооружение инфлюенсеры и стристайлеры.
О главных трендах весны-2023 года рассказывает стилистка Валерия Павлова в Инстаграм. Модная экспертка в своем блоге выделяет как минимум девять актуальных тенденций, которые касаются как обуви, так и одежды.
Топ-9 трендов весны 2023 года, по мнению стилистки:
- Полупрозрачный топ. Тренд на прозрачность остается популярным еще с прошлых сезонов.
- Кожаная куртка с потертостями. Такая вещь отлично впишется в весенние образы.
- Балетки. Этот удобный вариант обуви снова в моде.
- Вещи сине-кобальтового цвета. Платья, свитшоты или сумки такого оттенка станут акцентами ваших нарядов в любую погоду.
- Сумка с накладными карманами. Хороший вариант для тех, кто любит вместить в сумку как можно больше мелочей.
- Минималистическое максипальто. Длина макси все еще остается на пике тенденций.
- Юбка с высоким вырезом. Всевозможные вырезы – тренд весны, так что такой фасон юбки обязательно стоит добавить в гардероб.
- Брюки карго – разнообразят палитру брюк в вашем стилистическом арсенале.
- Рубашка, но не простая, а интересного кроя.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью цвета скорректировать недостатки фигуры и создать более стройный силуэт. Простые правила от стилиста помогут выглядеть непревзойденно.