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Балетки, карго и еще семь трендов этой весны: эти вещи срочно нужно добавить в гардероб (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Длинное пальто - обязательная вещь для весны Новость обновлена 12 февраля 2023, 20:27
Длинное пальто - обязательная вещь для весны. Фото johnlewis.com

Пришло время пересмотреть свой гардероб и добавить туда парочку актуальных атрибутов

Приближается весна, а значит можно заняться своим гардеробом. В этом сезоне в моду возвращаются некоторые тенденции, ставшие хитами в прошлых годах. Кое-какие стильные позиции только-только берут на вооружение инфлюенсеры и стристайлеры.

О главных трендах весны-2023 года рассказывает стилистка Валерия Павлова в Инстаграм. Модная экспертка в своем блоге выделяет как минимум девять актуальных тенденций, которые касаются как обуви, так и одежды.

Топ-9 трендов весны 2023 года, по мнению стилистки:

  • Полупрозрачный топ. Тренд на прозрачность остается популярным еще с прошлых сезонов.
  • Кожаная куртка с потертостями. Такая вещь отлично впишется в весенние образы.
  • Балетки. Этот удобный вариант обуви снова в моде.
  • Вещи сине-кобальтового цвета. Платья, свитшоты или сумки такого оттенка станут акцентами ваших нарядов в любую погоду.
  • Сумка с накладными карманами. Хороший вариант для тех, кто любит вместить в сумку как можно больше мелочей.
  • Минималистическое максипальто. Длина макси все еще остается на пике тенденций.
  • Юбка с высоким вырезом. Всевозможные вырезы – тренд весны, так что такой фасон юбки обязательно стоит добавить в гардероб.
  • Брюки карго – разнообразят палитру брюк в вашем стилистическом арсенале.
  • Рубашка, но не простая, а интересного кроя.
Образ с полупрозрачным топом
Прозрачность - супертренд
Длинное пальто
Макси - самая модная сейчас длина
Образ с курткой с потертостями
Альтернатива обычной косухе
Сумка с накладными карманами
Модная сумка
Брюки карго
Карго остаются в моде
Образ в синем цвете
Какой сочный цвет
Образ с юбкой с вырезом
Вырез добавит пикантности образу
Балетки
Балетки вернулись в тренды
Рубашка необычного кроя
Необычный крой приветствуется

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью цвета скорректировать недостатки фигуры и создать более стройный силуэт. Простые правила от стилиста помогут выглядеть непревзойденно.

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