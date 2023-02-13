Необычные фактуры, яркие цвета и принты: стильные приемы, как выглядеть безупречно (фото)

Особый шик 2023 года – яркий цвет в аксессуарах

Чтобы выглядеть стильно и модно, необязательно скупать в свой гардероб только брендовые трендовые вещи из последних модных коллекций. Достаточно придерживаться правильных стилистических приемов, которые позволят вам притягивать взгляды окружающих.

О восьми стильных способах, как одеваться стильно рассказала стилист Екатерина Дорошенко в своем модном блоге в Инстаграм. Следуйте этим советам, и вы будете выглядеть безупречно.

Модные приемы, как одеваться стильно

Яркое пальто.

Можно носить не только с каблуками, но и с кроссовками. Лучше всего яркое пальто сочетается со спокойной одеждой (бежевые, серые, черные, белые тона).

Яркие аксессуары как акцент

Если вы не готовы носить яркое пальто, попробуйте добавить яркие акценты в виде аксессуаров (шапка, шарф, сумка, обувь). Тогда выбирайте всю одежду в нейтральных цветах, а один или несколько аксессуаров в ярком цвете.

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Необычные фактуры

Совершенно необязательно иметь в гардеробе вещи ярких цветов, это могут быть вещи нейтральных оттенков, но с интересной фактурой. Это хороший вариант для тех, кто стесняется одеваться ярко. Выбирайте одежду глухих, серых или темных тонов с объемной фактурой. Чем необычнее вязка или детали отделки, тем интереснее образ.

Необычный пиджак

Это может быть как пиджак в мужском стиле, так и женственный жакет в стиле Chanel. Сочетая его с базовой одеждой (джинсы, леггинсы, рубашка, юбка), комплект будет смотреться очень интересно.

Яркая обувь

Зимой практически все носят стандартные коричнево-черные ботинки или сапоги. Если вы выберете любой другой цвет обуви, ваш образ будет выглядеть совершенно иначе. Советую выбирать универсальные базовые модели обуви, но в необычных цветах.

Игра со слоями одежды

Сейчас самое время добавить многослойность в ваши образы. Избегайте обычных схем комплектов: джинсы+свитер или юбка+трикотажная кофта. Попытайтесь одеть жилет на кофту, водолазку под рубашку или леггинсы под юбку. Чем необычнее сочетание, тем интереснее образ.

Кожаная одежда

Сочетайте кожаные вещи между собой, чтобы создать по-настоящему модный образ.

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