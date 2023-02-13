Как создать выигрышные луки девушкам маленького роста: советы, которые помогут выглядеть на все 100% (фото)

7 полезных советов, как стильно одеваться девушкам с ростом 162 см и ниже

В модной индустрии есть такой термин как petite. Он означает размер одежды, разработанный специально для женщин небольшого роста, а именно 162 см и ниже.

Так как в Украине почти не найти секций, где продается одежда исключительно для petite, стилист с ником watchingukraine подготовила лайфхаки, как создать выигрышные образы с небольшим ростом и всегда выглядеть на все 100%!

1. Подчеркивайте талию

Лук с ремнем на талии – это простой способ избежать перегрузки маленькой фигуры. Добавляйте ремень к более расслабленным формам, например к пиджаку или платью.

2. Носите короткие юбки и платья с туфлями или ботинками с острым мысом

Красота этого лука состоит в его простоте. В туфлях или сапогах с острым носом есть что-то устремляющее взгляды вниз и может сделать ноги немного длиннее.

3. Носите штаны/брюки с завышенной талией

Все, что имеет завышенную талию, преимущество для миниатюрных женщин. Высокая посадка создает иллюзию длинных ног, подчеркивая при этом талию.

4. Не пренебрегайте подшивкой вещей

Вещи с достаточным объемом — это залог актуального лука, но надо всегда помнить, что удачная длина — это не менее важный показатель. Помните: почти вся одежда отшивается на средний рост, то есть 170 см и выше, если вы не приобретаете в petite отделе.

5. Если сомневаетесь, оденьтесь в монохром

Монохромные луки – лидеры девушек низкого роста. Различные цвета часто могут подчеркнуть более короткий торс или ноги.

6. Инвестируйте в пальто длины макси

Обтекаемый силуэт всегда сделает вас визуально выше. Плюс длинное пальто мгновенно делает любой образ более элегантным. Помните: многие пальто длины миди любого сегмента будут достаточно длинными для petite размеров.

7. Не недооценивайте низкие каблуки

Ни для кого не секрет, что ношение каблуков сделает вас выше. Но если вы терпеть не можете высокие каблуки, то kitten heel – это то, что вам нужно, тем более они сейчас мега актуальны.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно подобрать пальто девушкам с невысоким ростом. Стилисты выделили пять основных правил.