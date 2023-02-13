Самый яркий тренд этого сезона – колорблок: с чем его "едят" и идеи образов (фото)

Стилист рассказал, в чем секрет колорблока

По крайней мере раз в жизни вам приходилось слышать слово "колорблок" от модных блогеров. К тому же, этот прием вернулся в список громких трендов 2023 года. Что такое колорблок простыми словами?

Украинский стилист Матвей Калугин отмечает, что это стилистический прием, когда мы объединяем несколько разных монохромных (чистых, однотонных) оттенков в одном образе. Такие цвета смотрятся в комплектах как отдельные блоки, кирпичики. От этого и название — color blocking.

Для создания образа с приемом колорблока следует выбирать вещи "чистых" оттенков, без принтов или наслоений разных цветов на одном изделии. Тогда эффект будет максимально выразительным, главную роль будут играть именно цветовые комбинации.

В колорблоке нет ограничений по палитре, подчеркивает стилист. Это может быть комбинация как пастельных, так и насыщенных оттенков. Можно поиграть как с максимально контрастными цветами, так и с родственными оттенками. Для тех, кто уже заждался весны и хочет разнообразить свой гардероб сочными красками, Матвей Калугин предлагает идеи образов в колорблоке на фото ниже.

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