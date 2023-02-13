Пять способов соединять цвета в образе: что такое монохром, тетрада и не только (фото)

Стилисты раскрыли секреты создания идеального по цветовой гамме лука

Когда вы подбираете вещи для образа, важно останавливаться не только на горячих трендах сезона, а и обратить внимание на комбинирование цветов. Не все оттенки могут смотрятся выигрышно вместе. Простые стилистические правила помогут разобраться в этом вопросе.

Как рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Инстаграм, есть как минимум пять способов соединения цветов. Прежде всего нужно ознакомиться с цветовым кругом Иттена, который широко используется стилистами.

Как правильно сочетать цвета в одежде

Прием №1 – монохром. Сочетая оттенки одного цвета можно создать эффект игры света и тени, отмечают стилисты.

Монохром поможет создать стройный силуэт

Прием №2 — аналоговая схема. Как поясняется в публикации, речь идет о цветах, которые находятся по соседству на цветном круге. Они прекрасно сочетаются между собой.

Зеленый и желтый - отличный микс

Прием №3 — комплементарная схема. В этом случае принцип иной. Стилисты уверены, что сочетание противоположных цветов смотрится ярко, драматично и всегда очень эффектно. Однако стоит помнить о важном правиле, чтобы не исказить силуэт: противоположные цвета следует сочетать в разных пропорциях.

Цвета-антонимы чудесно смотрятся вместе

Прием №4 – триада. Как легко понять из название, говорится о миксе трех цветов. Оттенки должны формировать на круге равносторонний или равнобедренный треугольник. Здесь разрешается использовать цвета в неравнозначных пропорциях.

Два цвета доминируют, третий - дополняет

Прием №5 – тетрада. Тот случай, когда цвета образуют на цветном круге условный квадрат или прямоугольник. Для пропорционального и неперегруженного образа стилисты рекомендуют оставлять два из четырех цветов дополнительными.

Яркий и стильный образ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает самый яркий тренд этого сезона – колорблок. Речь идет про стилистический прием, когда мы объединяем несколько монохромных оттенков в одном образе.