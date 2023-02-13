Пять способов соединять цвета в образе: что такое монохром, тетрада и не только (фото)
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Стилисты раскрыли секреты создания идеального по цветовой гамме лука
Когда вы подбираете вещи для образа, важно останавливаться не только на горячих трендах сезона, а и обратить внимание на комбинирование цветов. Не все оттенки могут смотрятся выигрышно вместе. Простые стилистические правила помогут разобраться в этом вопросе.
Как рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Инстаграм, есть как минимум пять способов соединения цветов. Прежде всего нужно ознакомиться с цветовым кругом Иттена, который широко используется стилистами.
Как правильно сочетать цвета в одежде
Прием №1 – монохром. Сочетая оттенки одного цвета можно создать эффект игры света и тени, отмечают стилисты.
Прием №2 — аналоговая схема. Как поясняется в публикации, речь идет о цветах, которые находятся по соседству на цветном круге. Они прекрасно сочетаются между собой.
Прием №3 — комплементарная схема. В этом случае принцип иной. Стилисты уверены, что сочетание противоположных цветов смотрится ярко, драматично и всегда очень эффектно. Однако стоит помнить о важном правиле, чтобы не исказить силуэт: противоположные цвета следует сочетать в разных пропорциях.
Прием №4 – триада. Как легко понять из название, говорится о миксе трех цветов. Оттенки должны формировать на круге равносторонний или равнобедренный треугольник. Здесь разрешается использовать цвета в неравнозначных пропорциях.
Прием №5 – тетрада. Тот случай, когда цвета образуют на цветном круге условный квадрат или прямоугольник. Для пропорционального и неперегруженного образа стилисты рекомендуют оставлять два из четырех цветов дополнительными.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает самый яркий тренд этого сезона – колорблок. Речь идет про стилистический прием, когда мы объединяем несколько монохромных оттенков в одном образе.