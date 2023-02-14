Нереально высокие ботфорты, ботильоны и еще три тренда этой весны: какую обувь стоит добавить в гардероб (фото)

В этом сезоне дизайнеры порадовали удобными и красивыми идеями касательно обуви

При формировании весеннего образа важно обращать внимание на последние тенденции, в том числе в отношении обуви. Какие сапоги и ботинки выбрать на весну 2023 года – главный вопрос для многих модниц сейчас.

О трендах на обувь в весенне-осеннем сезоне этого года подробно рассказывает украинская стилистка Мирослава Грицак в своем блоге о стиле в Инстаграм. Модная экспертка предлагает обратить внимание на как минимум пять актуальных вариантов.

По словам Грицак, в 2023 году на пике популярности будет острый и квадратный мыс, а также немного скошенный квадрат. Но это совсем не означает, что другой фасон обуви нельзя носить, добавила стилистка.

Топ-5 трендовых фасонов обуви весной-2023:

Сапоги до колена в стиле 90-х. Да-да, эстетика прошлых лет продолжает завоевывать симпатии инфлюенсеров и стритстайлеров.

Очень высокие ботфорты. Такие сапоги давно в моде, но теперь они стали еще длиннее.

Ботильоны на массивной платформе. Эффектная обувь, которая подчеркнет любой ваш образ этой весной.

Сапоги и ботинки на массивной подошве. Смотрится красиво, да и лужи и грязь в этой обуви сможете преодолеть без проблем.

Ботильоны-сетка. Более праздничный вариант. Отличное решение, если хочется, чтобы обувь стала акцентом образа.

90-е возвращаются

Чем выше, тем лучше

Массивная платформа - тренд

Стильная весння обувь

Экстравагантный выбор

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