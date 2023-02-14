Повязки на голову, платки на шею и еще семь трендовых аксессуаров, которые украсят любую девушку этой весной (фото)
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Всего один трендовый акцент способен преобразить образ
Уже можно начинать готовить гардероб к весне 2023 года, добавив в него парочку горячих трендов. Не забывайте не только обновить одежду и обувь, а и уделите внимание аксессуарам. Платок, браслет или головной убор сделают образ завершенным и поднимут градус стиля.
О трендах на аксессуары в 2023 году рассказывает блог о стиле mooneliya в Инстаграм. Модная экспертка предлагает рассмотреть как минимум девять горячих тенденций. Даже одна вещь из этого списка заметно актуализирует ваш весенний лук.
Топ-9 трендовых аксессуаров в 2023 году:
- Повязки на голову – эта деталь снова вернулась в моду.
- Цветы-чокеры на шею – такой аксессуар добавит вашему наряду женственности.
- Капроновые перчатки – смотрятся утонченно и игриво.
- Броши с логотипами – такая безделушка послужит стильным акцентом в образе.
- Объемные кольца – массивность все еще в тренде.
- Объемные браслеты – не бойтесь украшать запястья.
- Наушники Apple – да-да, трендовые аксессуары могут быть абсолютно технологичными.
- Кепки – чудесный головной убор на более теплую погоду после зимы.
- Косынки на шею – симпатичный атрибут сделает ваш лук особенным.
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