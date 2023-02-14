Повязки на голову, платки на шею и еще семь трендовых аксессуаров, которые украсят любую девушку этой весной (фото)

Всего один трендовый акцент способен преобразить образ

Уже можно начинать готовить гардероб к весне 2023 года, добавив в него парочку горячих трендов. Не забывайте не только обновить одежду и обувь, а и уделите внимание аксессуарам. Платок, браслет или головной убор сделают образ завершенным и поднимут градус стиля.

О трендах на аксессуары в 2023 году рассказывает блог о стиле mooneliya в Инстаграм. Модная экспертка предлагает рассмотреть как минимум девять горячих тенденций. Даже одна вещь из этого списка заметно актуализирует ваш весенний лук.

Топ-9 трендовых аксессуаров в 2023 году:

Повязки на голову – эта деталь снова вернулась в моду.

Цветы-чокеры на шею – такой аксессуар добавит вашему наряду женственности.

Капроновые перчатки – смотрятся утонченно и игриво.

Броши с логотипами – такая безделушка послужит стильным акцентом в образе.

Объемные кольца – массивность все еще в тренде.

Объемные браслеты – не бойтесь украшать запястья.

Наушники Apple – да-да, трендовые аксессуары могут быть абсолютно технологичными.

Кепки – чудесный головной убор на более теплую погоду после зимы.

Косынки на шею – симпатичный атрибут сделает ваш лук особенным.

Мода циклична

Самый практичный аксессуар

Изящный элемент образа

Необычные перчатки

Стильный акцент

Цветы - новый тренд

Хороший головной убор для весны

Кольца должны быть заметными

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