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Повязки на голову, платки на шею и еще семь трендовых аксессуаров, которые украсят любую девушку этой весной (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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С аксессуарами образ выглядит полным Новость обновлена 14 февраля 2023, 16:58
С аксессуарами образ выглядит полным. Фото johnlewis.com

Всего один трендовый акцент способен преобразить образ

Уже можно начинать готовить гардероб к весне 2023 года, добавив в него парочку горячих трендов. Не забывайте не только обновить одежду и обувь, а и уделите внимание аксессуарам. Платок, браслет или головной убор сделают образ завершенным и поднимут градус стиля.

О трендах на аксессуары в 2023 году рассказывает блог о стиле mooneliya в Инстаграм. Модная экспертка предлагает рассмотреть как минимум девять горячих тенденций. Даже одна вещь из этого списка заметно актуализирует ваш весенний лук.

Топ-9 трендовых аксессуаров в 2023 году:

  • Повязки на голову – эта деталь снова вернулась в моду.
  • Цветы-чокеры на шею – такой аксессуар добавит вашему наряду женственности.
  • Капроновые перчатки – смотрятся утонченно и игриво.
  • Броши с логотипами – такая безделушка послужит стильным акцентом в образе.
  • Объемные кольца – массивность все еще в тренде.
  • Объемные браслеты – не бойтесь украшать запястья.
  • Наушники Apple – да-да, трендовые аксессуары могут быть абсолютно технологичными.
  • Кепки – чудесный головной убор на более теплую погоду после зимы.
  • Косынки на шею – симпатичный атрибут сделает ваш лук особенным.
Повязки на голову
Мода циклична
Образ с наушниками
Самый практичный аксессуар
Платок на шее
Изящный элемент образа
Прозрачные перчатки
Необычные перчатки
Броши с логотипами
Стильный акцент
Цветы на шее
Цветы - новый тренд
Образы с кепками
Хороший головной убор для весны
Объемные кольца
Кольца должны быть заметными
Объмные браслеты
Минимализм пока что оставьте

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Теги:
#Мода #Стиль #Аксессуары