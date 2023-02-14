Тренд, который остается актуальным и в 2023 году: как стильно носить джинс (фото)

Очень стильный и практичный тренд, который подходит всем

Любительницам постоянно ходить в джинсах посвящается. Тренд на деним всевозможных фасонов и цветов остается в тренде еще и в 2023 году, и, более того, сфера его "деятельности" значительно расширяется, что не может не радовать.

Стилист Алена Крутова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась стильными советами, как носить джинс, чтобы выглядеть стильно. Эксперт отмечает, что в 2023 году особо актуальным является образ total denim. Как стильно составить такой образ — читайте далее.

Как носить джинс в 2023 году

Для того, чтобы образ total denim был актуален, достаточно скомбинировать джинсы с удлиненной рубашкой или укороченной джинсовой курточкой в тон. Также очень актуальны в этом сезоне деним юбки меди/макси. Комбинируйте их с топами, рубашками, джинсовой курточкой, жилетами из денима.

Не бойтесь комбинировать деним разного цвета между собой, например, голубая рубашка + белые джинсы. Добавляйте многослойность в образ: джинсы+рубашка+джинсовка – модно и интересно.

Весной и осенью очень хорошо будет выглядеть тренч поверх денима, зимой – пуховик, летом – юбка/шорты + топ с денима.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.