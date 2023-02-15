Мастхевы 2023 года: вещи, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе (фото)

Стильные тренды, которые подойдут на любой рост и фигуру

Совсем скоро закончится зима, и из-под теплых пуховиков начнут появляться первые модные весенние тренды, многие из которых вернулись к нам из прошлых годов. Мы подготовили для вас список модных мастхэвов 2023 года, которые необходимо обязательно добавить в свой гардероб.

Списком трендов этого года в своем модном блоге в Инстаграм поделилась украинский стилист Александра Крамская. Модный эксперт выделила четыре модных тенденции, которые 100% понравятся каждой девушке.

Мастхевы 2023 года: топ-4 тренда

Бомберы — они были на пике своей популярности несколько лет назад, и вот снова пора доставать их из шкафа, чтобы снова быть в тренде.

Джинсовые юбки макси/миди длины — это универсальный предмет гардероба, который на самом деле можно подстроить под множество образов, в том числе и праздничных. Более того, длина макси позволяет нам одевать юбку в довольно холодную погоду.

Брюки карго, особенно на низкой посадке с кроп топами и кедами — это классика. Но эклектические сочетания более интересны, поэтому можем одевать с ними каблуки, блузы, жакеты в деловом стиле, дополняя довольно яркими аксессуарами.

Балетки — удобный и одновременно утонченный вариант обуви, который можно сочетать с совершенно разнообразными образами: от повседневного и расслабленного до сдержанного и делового.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.