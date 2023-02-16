Два мифа о платьях миди: какие фасоны уродуют вашу фигуру (фото)

Стилистка раскрыла секреты создания идеального образа с платьем длины миди

Касательно одежды существует уйма мифов, к примеру, многие считают, что свободный фасон прибавляет лишнее. На самом же деле платье такого кроя может сделать образ воздушным и женственным. А вот облегающий крой иногда лишь выпячивает недостатки фигуры.

О том, какое платье миди выбрать на весну 2023 года, говорится в блоге о стиле sv_style в Инстаграм. Стилистка рассказала о двух главных мифов по этой тематике. Если знать небольшие стилистические нюансы, то можно выбрать платье, которое подчеркнет достоинства фигуры и скроет недостатки.

Миф №1: платье по фигуре подчеркивает формы

На самом же деле некоторые облегающие фасоны могут уродовать вашу фигуру, подчеркивая все неровности из-за тонкого материала. Стилистка рекомендует выбирать рубчик средней плотности и вязки: так вам удастся сберечь пропорции фигуры.

Кроме того, избегайте тонких тканей. Со временем платье вытянется и потеряет свою привлекательность. А еще модная экспертка призывает не брать акрил, так как он не греет, и 100% полиэстер — не дает телу дышать.

Тонкая ткань - плохой выбор

Яркий цвет не всегда смотрится хорошо

Правильная стилизация очень важна

Миф №2: свободный фасон увеличивает

По словам стилистки, платье полуприталенного кроя добавит образу легкости, а также подчеркнет женственность форм. Его легко сочетать с базовыми аксессуарами (особенно хорошо смотрится пояс на талии), верхней одеждой.

Не бойтесь свободных фасонов

Разница видна сразу

Универсальное платье

Подойдет к любой обуви

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