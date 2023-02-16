Топ-5 трендовых платьев на любой вкус: что будет в моде этой весной (фото)
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Чем теплее будет становиться на улице, тем больше модницам захочется надевать платья
Пришло время пересмотреть гардероб и подготовиться к весне, к тому же, обилие трендов в этом сезоне приятно впечатляет. Не обойтись в этом году без одного стильного платья (а лучше нескольких). Этот элемент подчеркнет женственность, да и в зависимости от кроя может быть весьма универсален.
О самых трендовых платьях весной 2023 года подробнее рассказывает блог украинской стилистки Мирославы Грицак в Инстаграм. Модная экспертка предлагает обратить внимание как минимум на пять горячих тенденций. Фасон, цвет, принт и ткань каждая модница может подобрать по своему вкусу.
В топ-5 модных платьев весны-2023 оказались:
- Очень короткие мини платья. Это длина продолжает завоевывать подиумы и сердца смелых модниц. Как только на улице станет тепло, обязательно выгуляйте образ с такого кроя платьем.
- Кожаные платья. Кожа уже давно стала базовым материалом. Лук с кожаным платьем сделает из вас королеву стиля в этом сезоне.
- Романтические платья с цветочным принтом. Истинно женский весенний элемент гардероба. Но если застилизовать с грубой обувью и массивными аксессуарами, получите более дерзкий аутфит.
- Платья с животным принтом. Анималистическая расцветка все еще остается актуальной. Леопард, зебра, змея – выбор за вами.
- Блестящие платья. И хотя новогодние праздники давно позади, металлик все еще числится в трендах. Поэтому не бойтесь блеска и яркости этой весной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как подобрать правильный фасон платья длины миди на весну. Иногда мы уродуем свою фигуру, если следуем мифам. К примеру, что облегающее трикотажное платье подчеркивает фигуру.