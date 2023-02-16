Топ-5 трендовых платьев на любой вкус: что будет в моде этой весной (фото)

Чем теплее будет становиться на улице, тем больше модницам захочется надевать платья

Пришло время пересмотреть гардероб и подготовиться к весне, к тому же, обилие трендов в этом сезоне приятно впечатляет. Не обойтись в этом году без одного стильного платья (а лучше нескольких). Этот элемент подчеркнет женственность, да и в зависимости от кроя может быть весьма универсален.

О самых трендовых платьях весной 2023 года подробнее рассказывает блог украинской стилистки Мирославы Грицак в Инстаграм. Модная экспертка предлагает обратить внимание как минимум на пять горячих тенденций. Фасон, цвет, принт и ткань каждая модница может подобрать по своему вкусу.

В топ-5 модных платьев весны-2023 оказались:

Очень короткие мини платья. Это длина продолжает завоевывать подиумы и сердца смелых модниц. Как только на улице станет тепло, обязательно выгуляйте образ с такого кроя платьем.

Это длина продолжает завоевывать подиумы и сердца смелых модниц. Как только на улице станет тепло, обязательно выгуляйте образ с такого кроя платьем. Кожаные платья. Кожа уже давно стала базовым материалом. Лук с кожаным платьем сделает из вас королеву стиля в этом сезоне.

Кожа уже давно стала базовым материалом. Лук с кожаным платьем сделает из вас королеву стиля в этом сезоне. Романтические платья с цветочным принтом. Истинно женский весенний элемент гардероба. Но если застилизовать с грубой обувью и массивными аксессуарами, получите более дерзкий аутфит.

Истинно женский весенний элемент гардероба. Но если застилизовать с грубой обувью и массивными аксессуарами, получите более дерзкий аутфит. Платья с животным принтом. Анималистическая расцветка все еще остается актуальной. Леопард, зебра, змея – выбор за вами.

Анималистическая расцветка все еще остается актуальной. Леопард, зебра, змея – выбор за вами. Блестящие платья. И хотя новогодние праздники давно позади, металлик все еще числится в трендах. Поэтому не бойтесь блеска и яркости этой весной.

Длина мини - тренд

Кожа - отличный выбор

Истинно весенние образы

Леопард, зебра или змея...

Металлик не теряет позиций

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подобрать правильный фасон платья длины миди на весну. Иногда мы уродуем свою фигуру, если следуем мифам. К примеру, что облегающее трикотажное платье подчеркивает фигуру.