Главные тренды для мужчин в 2023-м: что в моде для сильного пола весной (фото)

Стилист назвал уже набирающие обороты тренды весны

Нам удалось жить в эпоху, когда мужская мода максимально разнообразна и с каждым годом становится все менее пристрастной. Каждый может выбирать стиль себе по душе, проявлять индивидуальность и характер.

Мужчины в "классике" – это красиво, в streetwear – очень модно, в ярких цветах – фантастически, в андрогинных силуэтах – круто, подчеркивает украинский стилист Матвей Калугин. Если же говорить о трендах на весну для мужчин, то их очень много и почти всюду они дублируют женские. Все они есть — унисекс.

На что стоит обратить внимание парням весной 2023 года

Фактурные бомберы. Бомберы крепко вошли в мужской гардероб, ведь они практичны и стильны. Этой весной бренды акцентируют внимание на расширении номенклатуры фактур: шерсть, овчина, винил и вельвет будут встречаться чаще.

Укороченные куртки. С ними можно классно поработать с пропорциями, особенно если соединить с широкими брюками.

"Ржавый" деним. Винтажный вид, будто эту куртку или джинсы нашли на чердаке. Актуально совмещать как с гранжем, так и с контрастными стилями.

Брюки карго. В этом сезоне они становятся еще разнообразнее. Это будут как ниспадающие карго из костюмной ткани, так и baggy jeans с кучей карманов.

Кроп топ + низкая посадка. Будет смотреться комплементарно на высоких ребятах. Создает акцент на талии, но также может визуально укорачивать ноги.

Широкие брюки + низкие кроссовки. Аккуратные, едва заметные, с контрастной подошвой, подобные Adidas Samba или Gazelle.

Жилет на голое тело. Подтянутые парни могут похвастаться своими руками. На голое тело можно надеть как оверсайзный жилет, так и более приталенный.

Большие, мягкие сумки. Это шоперы, хобо или массивные сумки-кроссбоди. Из материалов лучше взглянуть на кожу и нейлон.

Панамы с лентами. Привнесут в образы нотку инфантилизма или романтики. Интересный аксессуар на весну и лето.

Ранее стилист рассказал о самом ярком тренде этого сезона — колорблоке. В материале — стильные идеи для образов как для мужчин, так и для женщин.