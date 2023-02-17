Тотал-деним, низкая посадка и змеиный принт: тренды, которые будут на пике популярности в 2023 году (фото)

Тренды, на которые следует обратить внимание при обновлении своего гардероба

С приходом весны и тепла все модницы мгновенно отправляются в магазины, чтобы прикопить себе стильные и модные вещи, ведь теперь трендовыми нарядами можно будет похвастаться всем, не прикрываясь теплыми пальто или пуховиками. Однако перед шоппингом желательно ознакомиться со всеми новыми трендами, чтобы не купить ничего лишнего.

Стилист-имиджмейкер Екатерина Дорошенко в своем модном блоге в Инстаграм выделила десять самых актуальных модных тенденций на 2023 год. Обязательно обратите внимание на них, если хотите быть в тренде в этом сезоне и году.

Главные тренды 2023 года

Жакет оверсайз, почти как мужской. Носят с водолазкой, блузой, юбкой или брюками

Корсет. Прекрасный способ подчеркнуть талию и сделать образ интересным. Можно одевать на водолазку или рубашку.

Широкие джинсы без принтов и потертостей

Тотал-деним

Цвет металлик – золото или серебро

Змеиный принт

Накладные карманы

Макси длина

Градиент цвета

Низкая посадка

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.