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Тотал-деним, низкая посадка и змеиный принт: тренды, которые будут на пике популярности в 2023 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модные тренды 2023 года - топ-10 Новость обновлена 17 февраля 2023, 11:17
Модные тренды 2023 года - топ-10

Тренды, на которые следует обратить внимание при обновлении своего гардероба

С приходом весны и тепла все модницы мгновенно отправляются в магазины, чтобы прикопить себе стильные и модные вещи, ведь теперь трендовыми нарядами можно будет похвастаться всем, не прикрываясь теплыми пальто или пуховиками. Однако перед шоппингом желательно ознакомиться со всеми новыми трендами, чтобы не купить ничего лишнего.

Стилист-имиджмейкер Екатерина Дорошенко в своем модном блоге в Инстаграм выделила десять самых актуальных модных тенденций на 2023 год. Обязательно обратите внимание на них, если хотите быть в тренде в этом сезоне и году.

Главные тренды 2023 года

  • Жакет оверсайз, почти как мужской. Носят с водолазкой, блузой, юбкой или брюками
Главные тренды 2023 года
  • Корсет. Прекрасный способ подчеркнуть талию и сделать образ интересным. Можно одевать на водолазку или рубашку.
Главные тренды 2023 года
  • Широкие джинсы без принтов и потертостей
Главные тренды 2023 года
  • Тотал-деним
Главные тренды 2023 года
  • Цвет металлик – золото или серебро
Главные тренды 2023 года
  • Змеиный принт
Главные тренды 2023 года
  • Накладные карманы
Главные тренды 2023 года
  • Макси длина
Главные тренды 2023 года
  • Градиент цвета
Главные тренды 2023 года
  • Низкая посадка
Главные тренды 2023 года

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.

Теги:
#Мода #Женская мода #Тренды