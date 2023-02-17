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Много ремней и металлик в образах: стилист назвала самые "горячие" тренды аксессуаров (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Трендовые аксессуары в 2023 году
Трендовые аксессуары в 2023 году. Фото freepik.com

Рассказываем о пяти трендовых аксессуарах этого года

Без аксессуаров мы не сможем дополнить наряд или завершить его. Эти детали легко добавляют яркий акцент, придавая образу новых красок. Тренды аксессуаров в 2023 году разнообразны.

Персональный стилист Анна Ивашова рассказала, на что ориентироваться при выборе аксессуаров и как их стильно носить в этом сезоне. Ведь некоторые детали, согласно тренду, необходимо носить по две штуки сразу и даже больше.

Две сумки сразу

Очень практичный тренд. Можно взять с собой вместительную авоську и структурированную мини-сумочку.

Две сумки сразу

Ремни

Чем больше ремней, тем более стильным будет ваш образ.

Ремни

Металлик

Металлизированная кожа — один из главных трендов весны.

Металлик сумки

Перчатки

Тренд, который не только добавит завершённости вашему образу, но и согреет ваши руки.

Перчатки

Деним

Сейчас из денима делают все.

Деним

Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие пять модных трендов будут актуальны в 2023 году. Некоторые из них перекочевали к нам из прошлых сезонов.

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#Мода #Тренды