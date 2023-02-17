Много ремней и металлик в образах: стилист назвала самые "горячие" тренды аксессуаров (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем о пяти трендовых аксессуарах этого года
Без аксессуаров мы не сможем дополнить наряд или завершить его. Эти детали легко добавляют яркий акцент, придавая образу новых красок. Тренды аксессуаров в 2023 году разнообразны.
Персональный стилист Анна Ивашова рассказала, на что ориентироваться при выборе аксессуаров и как их стильно носить в этом сезоне. Ведь некоторые детали, согласно тренду, необходимо носить по две штуки сразу и даже больше.
Две сумки сразу
Очень практичный тренд. Можно взять с собой вместительную авоську и структурированную мини-сумочку.
Ремни
Чем больше ремней, тем более стильным будет ваш образ.
Металлик
Металлизированная кожа — один из главных трендов весны.
Перчатки
Тренд, который не только добавит завершённости вашему образу, но и согреет ваши руки.
Деним
Сейчас из денима делают все.
Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие пять модных трендов будут актуальны в 2023 году. Некоторые из них перекочевали к нам из прошлых сезонов.