Много ремней и металлик в образах: стилист назвала самые "горячие" тренды аксессуаров (фото)

Рассказываем о пяти трендовых аксессуарах этого года

Без аксессуаров мы не сможем дополнить наряд или завершить его. Эти детали легко добавляют яркий акцент, придавая образу новых красок. Тренды аксессуаров в 2023 году разнообразны.

Персональный стилист Анна Ивашова рассказала, на что ориентироваться при выборе аксессуаров и как их стильно носить в этом сезоне. Ведь некоторые детали, согласно тренду, необходимо носить по две штуки сразу и даже больше.

Две сумки сразу

Очень практичный тренд. Можно взять с собой вместительную авоську и структурированную мини-сумочку.

Ремни

Чем больше ремней, тем более стильным будет ваш образ.

Металлик

Металлизированная кожа — один из главных трендов весны.

Перчатки

Тренд, который не только добавит завершённости вашему образу, но и согреет ваши руки.

Деним

Сейчас из денима делают все.

Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие пять модных трендов будут актуальны в 2023 году. Некоторые из них перекочевали к нам из прошлых сезонов.