Тренч, длинная юбка и не только: четыре вещи, которые добавят нотку трендовости в ваш стиль этой весной (фото)

Всего один атрибут может за секунды актуализировать ваш образ

Совсем скоро весна вступит в свои права, поэтому пора перебрать гардероб. От разнообразия трендов в этом сезоне захватывает дух, но можно выделить несколько, которые подойдут едва ли не каждой девушке. Даже одна модная вещь может улучшить ваш стиль.

Какие вещи освежат весенний гардероб и добавят нотку трендовости, рассказывает блог о стиле watchingukraine в Инстаграм. Стилистка предлагает обратить внимание на четыре варианта – не только актуальных, а и многофункциональных в стилистическом плане.

Какие вещи стоит добавить в гардероб весной-2023:

Брючный костюм. Главный параметр – костюм должен быть слегка расслаблен, все остальное (крой, фасон, длину) следует подбирать по своей фигуре.

Главный параметр – костюм должен быть слегка расслаблен, все остальное (крой, фасон, длину) следует подбирать по своей фигуре. Джинсовая рубашка. У всех в гардеробе найдутся любимые джинсы, с которыми можно создать трендовый тотал деним лук. Расслабленная рубашка, можно даже из мужского отдела, идеально дополнит эту пару.

У всех в гардеробе найдутся любимые джинсы, с которыми можно создать трендовый тотал деним лук. Расслабленная рубашка, можно даже из мужского отдела, идеально дополнит эту пару. Юбка макси. Это единица одежды с максимальной комбинаторикой. Надевать можно со свитером, худой, блузой, кардиганом, любым топом и любой верхней одеждой.

Это единица одежды с максимальной комбинаторикой. Надевать можно со свитером, худой, блузой, кардиганом, любым топом и любой верхней одеждой. Кожаный тренч. Актуальная и трендовая вещь на годы. Но правильно выбирайте длину под свой рост.

Деним - тренд весны-2023

Брючный костюм сделает из вас королеву стиля

Длина макси снова в моде

Тренч - отличный вариант верхней одежды на весну

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предлагает в 2023 году мужская мода – стилист перечислил топовые тренды. А также мы писали, какие платья будут на пике тенденций этой весной.