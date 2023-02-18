Чем "освежить" гардероб, чтобы быть в тренде уже этой весной: 4 обязательные вещи (фото)

В моде кожаный тренч, джинсовая рубашка и не только

Если анализировать все увиденное на завершенных Неделях моды, то можно с уверенностью сказать, что весенний сезон 2023 года станет логическим продолжением нынешнего. Мы, как и сейчас, будем носить брючные костюмы, юбки макси и не только. Некоторые модные тренды будущего сезона, наверное, всегда будут вне времени.

Персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме рассказала, какими вещами можно освежить весенний гардероб. Добавить нотку трендовости можно благодаря четырём предметам гардероба.

1. Брючный костюм

Главный параметр – костюм должен быть слегка расслаблен, все остальное (крой, фасон, длина) вы подбираете по своей фигуре.

2. Джинсовая рубашка

Почти у всех в гардеробе найдутся любимые джинсы, с которыми можно создать трендовые тотал деним луки. Расслабленная рубашка, можно даже из мужского отдела, идеально дополнит эту пару.

3. Юбка макси

Это единица одежды с максимальной комбинаторикой. Одевать можно со свитером, худи, блузой, кардиганом, любым топом и любой верхней одеждой.

4. Кожаный тренч

Актуальная и трендовая вещь на годы. Главное – это правильно выбрать длину на свой рост.

Ранее стилист Матвей Калугин рассказал о самом ярком тренде этого сезона — колорблоке. В материале — стильные идеи для образов как для мужчин, так и для женщин.