Чем "освежить" гардероб, чтобы быть в тренде уже этой весной: 4 обязательные вещи (фото)
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В моде кожаный тренч, джинсовая рубашка и не только
Если анализировать все увиденное на завершенных Неделях моды, то можно с уверенностью сказать, что весенний сезон 2023 года станет логическим продолжением нынешнего. Мы, как и сейчас, будем носить брючные костюмы, юбки макси и не только. Некоторые модные тренды будущего сезона, наверное, всегда будут вне времени.
Персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме рассказала, какими вещами можно освежить весенний гардероб. Добавить нотку трендовости можно благодаря четырём предметам гардероба.
1. Брючный костюм
Главный параметр – костюм должен быть слегка расслаблен, все остальное (крой, фасон, длина) вы подбираете по своей фигуре.
2. Джинсовая рубашка
Почти у всех в гардеробе найдутся любимые джинсы, с которыми можно создать трендовые тотал деним луки. Расслабленная рубашка, можно даже из мужского отдела, идеально дополнит эту пару.
3. Юбка макси
Это единица одежды с максимальной комбинаторикой. Одевать можно со свитером, худи, блузой, кардиганом, любым топом и любой верхней одеждой.
4. Кожаный тренч
Актуальная и трендовая вещь на годы. Главное – это правильно выбрать длину на свой рост.
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