Большие резиновые сапоги и много сердечек: тренды, которые не каждый осмелится примерить (фото, видео)
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Большой красный ботинок породил бесчисленное количество мемов в сети
Модные тренды 2023 года радуют многих модников и модниц. Но также и искренне удивляют, ведь не каждый осмелиться внедрить их в свой повседневный образ.
Смелые тренды — не всегда значит "неносибельные". Персональный стилист Анна Ивашова рассказала, какие три предмета гардероба вызывают одни лишь вопросы и являются источников многие мемов во всемирной паутине.
Сердце
14 февраля прошло, а вот тренд на сердечки остался с нами. На фото ниже — сердцевидная сумочка от бренда Alaia.
Big Red Boots
Уже второй тренд в красном цвете. Необычные резиновые сапоги мультяшного персонажа Астро Боя уже успели покорить TikTok и Инстаграм.
@staygroundead Walking down stairs in the #mschf big red boots 👀 #streetwear #astroboy #bigredboots #foryou #fyp ♬ original sound - staygroundead
@brokemagazine Replying to @burner so y’all can witness the removal of mschf’s big red boots in real time 💀👹 #mschf #mschfboots #mschfboot #astroboyboots #edgyfashion #fashiontiktok #fashiontok • • • edited by #brokemagazine ♬ original sound - lauren 🤠
Очки с цветными стеклами
В духе 90-х, к сожалению, такие стекла плохо защищают от солнца. Долго в них находится не стоит.
Ранее "Телеграф" писал, что в 2023 году в сфере моды наблюдается тенденция к комфорту. И стиль Casual comfort точно врывается в топ.