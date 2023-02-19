Большие резиновые сапоги и много сердечек: тренды, которые не каждый осмелится примерить (фото, видео)

Большой красный ботинок породил бесчисленное количество мемов в сети

Модные тренды 2023 года радуют многих модников и модниц. Но также и искренне удивляют, ведь не каждый осмелиться внедрить их в свой повседневный образ.

Смелые тренды — не всегда значит "неносибельные". Персональный стилист Анна Ивашова рассказала, какие три предмета гардероба вызывают одни лишь вопросы и являются источников многие мемов во всемирной паутине.

Сердце

14 февраля прошло, а вот тренд на сердечки остался с нами. На фото ниже — сердцевидная сумочка от бренда Alaia.

Big Red Boots

Уже второй тренд в красном цвете. Необычные резиновые сапоги мультяшного персонажа Астро Боя уже успели покорить TikTok и Инстаграм.

Очки с цветными стеклами

В духе 90-х, к сожалению, такие стекла плохо защищают от солнца. Долго в них находится не стоит.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2023 году в сфере моды наблюдается тенденция к комфорту. И стиль Casual comfort точно врывается в топ.