Джинсы клеш – супертренд: как и с чем их носить, чтобы выглядеть стильно весной-2023 (фото)

С расклешенными джинсами можно создать великолепные образы на любую погоду

В весеннем гардеробе джинсы – обязательный элемент. Одна из трендовых моделей в этом сезоне – клеш. Такой фасон подойдет многим типам фигуры, делая ее более хрупкой, и поможет создать стильный образ с "вкусным" силуэтом.

Клеш вернулись в моду еще в прошлом сезоне и не теряют свою популярность. Весной такие джинсы легко комбинировать как с верхней одеждой, начиная от пальто и заканчивая пиджаком, так и тонкими джемперами и рубашками. Как и с чем носить джинсы, подробно рассказывает украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram.

По словам стилистки, клеш — красивые силуэтные брюки, которые делают образ более интересным. Учтите важный стилистический совет: обтягивающие модели, у которых клеш начинается от колена, немного будут приземлять, поэтому такие фасоны лучше носить с каблуками, платформой или острым носком, а верх — объемный, чтобы создать контраст.

Весной 2023 года джинсы клеш будут гармонировать с пальто, тренчем, косухой, дубленкой или пиджаком. В более теплую погоду можно носить их в сочетании со свитерами, кардиганами, кофтами и рубашками. Если рост позволяет, то смело надевайте обувь на низком ходу. Более же вытянутый силуэт дадут каблуки.

Отличные образы на теплую весеннюю погоду

Пиджак и джинсы - красивый дуэт

Можно создать многослойный образ

Расклешенные джинсы снова в моде

Подойдут к любой верхней одежде

Светлые или темные - выбирать вам

Клеш хороши как с каблуком, так и без

Укороченные дубленки и куртки тоже шикарно смотрятся с этим фасоном

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие еще фасоны джинсов актуальны весной 2023 года. Есть много стильных вариантов, которые украсят любые женские формы.