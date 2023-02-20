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Никакого фатина, гипюра и футляров: платья, которым не место в вашем гардеробе (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Антитренды платьев 2023 Новость обновлена 20 февраля 2023, 07:58
Антитренды платьев 2023. Фото pexels.com

Следуйте этим рекомендациям, и вы всегда будете в тренде

Каждый сезон модницы сталкиваются все с новыми и новыми модными трендами, которые не всегда удается успеть запомнить. Однако на ряду с трендами идут и антитренды, о которых не менее важно знать. И сегодня мы хотим поговорить с вами о современных и "не очень" моделях платьев.

Стилист Екатерина Дорошенко в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала небольшой наглядный пост-шпаргалку, в котором рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе платья. А также показала те фасоны, о которых уже давно пора забыть и выбросить их из своего гардероба.

Как правильно выбирать стильное платье

  • Длина

Актуальные длины: мини (на 5 и более см выше колена), миди (на 5 и более см ниже колена до высоты на 5-10 см выше лодыжки) и макси (на 5 см выше лодыжки и ниже). Длину на уровне колена или немного ниже лучше избегать.

  • Крой

Прямой и полуприлегающий — главное, чтобы между вами и платьем был воздух. Есть исключения – трикотажные платья, но они должны быть из плотного непрозрачного трикотажа и длины миди. Это платья-рубашки, платья-халаты, А-силуэта, асимметричные, с драпировкой. Избегайте обжимающих платьев-футляров, с резинками на талии, отрезные по линии талии с юбкой солнце

  • Ткани:

Непрозрачная (исключение — лен, шифон при актуальном крое платья), плотное, матовое. Избегайте прозрачных тканей — фатин, гипюр, блестящего полиэстера.

Антитренды платьев 2023
Антитренды платьев 2023
Антитренды платьев 2023
Антитренды платьев 2023
Антитренды платьев 2023
Антитренды платьев 2023
Антитренды платьев 2023
Антитренды платьев 2023

Ранее стилист Матвей Калугин рассказал о самом ярком тренде этого сезона — колорблоке. В материале — стильные идеи для образов как для мужчин, так и для женщин.

Теги:
#Мода #Женская мода #Платья #Антитренды