Никакого фатина, гипюра и футляров: платья, которым не место в вашем гардеробе (фото)

Следуйте этим рекомендациям, и вы всегда будете в тренде

Каждый сезон модницы сталкиваются все с новыми и новыми модными трендами, которые не всегда удается успеть запомнить. Однако на ряду с трендами идут и антитренды, о которых не менее важно знать. И сегодня мы хотим поговорить с вами о современных и "не очень" моделях платьев.

Стилист Екатерина Дорошенко в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала небольшой наглядный пост-шпаргалку, в котором рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе платья. А также показала те фасоны, о которых уже давно пора забыть и выбросить их из своего гардероба.

Как правильно выбирать стильное платье

Длина

Актуальные длины: мини (на 5 и более см выше колена), миди (на 5 и более см ниже колена до высоты на 5-10 см выше лодыжки) и макси (на 5 см выше лодыжки и ниже). Длину на уровне колена или немного ниже лучше избегать.

Крой

Прямой и полуприлегающий — главное, чтобы между вами и платьем был воздух. Есть исключения – трикотажные платья, но они должны быть из плотного непрозрачного трикотажа и длины миди. Это платья-рубашки, платья-халаты, А-силуэта, асимметричные, с драпировкой. Избегайте обжимающих платьев-футляров, с резинками на талии, отрезные по линии талии с юбкой солнце

Ткани:

Непрозрачная (исключение — лен, шифон при актуальном крое платья), плотное, матовое. Избегайте прозрачных тканей — фатин, гипюр, блестящего полиэстера.

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