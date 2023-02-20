Яркие принты, вырезы, жемчуг и еще 10 захватывающих трендов, которые набирают популярность этой весной (фото)
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В моду возвращаются 60-е, а деним не теряет актуальности с прошлых сезонов
На пороге весна, поэтому можно заняться разбором гардероба. Если хочется его освежить, то добавьте всего лишь пару-тройку последних трендов сезона. К тому же, выбор тенденций весьма разнообразен и придется по вкусу самой капризной моднице.
В моде снова эстетика 60-х, остаются с нами всевозможные вырезы и деним, а вот аксессуары с розами и массивные заклепки – свежие стильные идеи. Подробнее о 13 захватывающих трендах весны 2023 года рассказывает материал bustle.
Аксессуары в виде роз
В моде причудливые цветочные украшения на шее, груди, талии, плечах и даже лодыжках. Милый весенний тренд, который дополнит образ в стиле ретро.
Будуарные изделия
Кажется, тренд на ношение элементов нижнего белья в обычной жизни возвращается. Кружевные платья-комбинации можно смело вписывать в повседневные образы.
Всевозможные вырезы
Фасоны с вырезами — от топов до платьев, юбок и так далее — не собираются исчезать. На показах многих брендов можно заметить большие круглые вырезы, обнажающие торс.
Эксцентричные принты
Минимализм всегда будет иметь место, но в настоящее время кажется, что чем громче принт, тем лучше. Дизайнеры вовсю демонстрировали уникальные и нестандартные женские принты на подиуме весной-2023.
Джинсовые платья
Джинсовые платья, ставшие популярными десятилетия назад, в 1970-х годах, снова актуальны. От мини до миди, от платьев-рубашек до корсетных и украшенных — выбор за вами.
Укороченные блейзеры
В то время как блейзеры оверсайз по-прежнему в изобилии, в последнее время все больше и больше появляются укороченные модели. Отличная альтернатива тем, кому надоели объемные пиджаки.
Стиль 1960-х
На подиумах этого сезона не было недостатка в модных образах — от платьев свободного кроя до мини-юбок и сапог, напоминающих о шестидесятых. Поэтому вдохновляйтесь этой весной эстетикой 60-х.
Яркая верхняя одежда
В гладком, блестящем пальто есть что-то, что мгновенно поднимает настроение, особенно для вечернего выхода. Если вы действительно хотите заявить о себе этой весной, то выбирайте яркий цвет, однако и классический черный — беспроигрышный выбор.
Жемчуг
Перламутровые аксессуары были вездесущими на показах весны 2023 года. Дизайнеры демонстрировали кольца и ожерелья, а также украшенные жемчугом сумки, обувь и одежду. Хотя жемчуг, как правило, ассоциируется с более изысканным стилем, он может вписаться и в гламурные или романтические образы.
Крупные шипы
Шипы украшают аксессуары этой весной. К примеру, дизайнеры представили шикарные сумки с огромными заклепками и обувь, покрытую массивной фурнитурой.
Прозрачные ткани
"Голая" одежда сейчас на пике популярности. С этой дерзкой тенденцией действительно сложно ошибиться. Уверенность — это все, что вам нужно.
Шорты-бермуды
Длинные шорты-бермуды снова в тренде. Это случилось после их появления на различных подиумах (Chanel, Givenchy, Jason Wu и Jil Sander).
Вязаные вещи крючком
Вязаная крючком одежда все еще популярна. Актуальны вязаные аксессуары в стиле 60-х и 70-х: от сумок до шляп, шарфов и ремней. Такие атрибуты придадут образу милую ретро-атмосферу.
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