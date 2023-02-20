Яркие принты, вырезы, жемчуг и еще 10 захватывающих трендов, которые набирают популярность этой весной (фото)

В моду возвращаются 60-е, а деним не теряет актуальности с прошлых сезонов

На пороге весна, поэтому можно заняться разбором гардероба. Если хочется его освежить, то добавьте всего лишь пару-тройку последних трендов сезона. К тому же, выбор тенденций весьма разнообразен и придется по вкусу самой капризной моднице.

В моде снова эстетика 60-х, остаются с нами всевозможные вырезы и деним, а вот аксессуары с розами и массивные заклепки – свежие стильные идеи. Подробнее о 13 захватывающих трендах весны 2023 года рассказывает материал bustle.

Аксессуары в виде роз

В моде причудливые цветочные украшения на шее, груди, талии, плечах и даже лодыжках. Милый весенний тренд, который дополнит образ в стиле ретро.

Модные аксессуары. Фото: bustle.com

Будуарные изделия

Кажется, тренд на ношение элементов нижнего белья в обычной жизни возвращается. Кружевные платья-комбинации можно смело вписывать в повседневные образы.

Нижнее белье уже не такое нижнее. Фото: bustle.com

Всевозможные вырезы

Фасоны с вырезами — от топов до платьев, юбок и так далее — не собираются исчезать. На показах многих брендов можно заметить большие круглые вырезы, обнажающие торс.

Вырезы становятся все популярнее. Фото: bustle.com

Эксцентричные принты

Минимализм всегда будет иметь место, но в настоящее время кажется, что чем громче принт, тем лучше. Дизайнеры вовсю демонстрировали уникальные и нестандартные женские принты на подиуме весной-2023.

Не бойтесь быть яркой. Фото: bustle.com

Джинсовые платья

Джинсовые платья, ставшие популярными десятилетия назад, в 1970-х годах, снова актуальны. От мини до миди, от платьев-рубашек до корсетных и украшенных — выбор за вами.

Деним - супертренд весны. Фото: bustle.com

Укороченные блейзеры

В то время как блейзеры оверсайз по-прежнему в изобилии, в последнее время все больше и больше появляются укороченные модели. Отличная альтернатива тем, кому надоели объемные пиджаки.

Хорошая замена оверсайзу. Фото: bustle.com

Стиль 1960-х

На подиумах этого сезона не было недостатка в модных образах — от платьев свободного кроя до мини-юбок и сапог, напоминающих о шестидесятых. Поэтому вдохновляйтесь этой весной эстетикой 60-х.

Эстетика 60-х. Фото: bustle.com

Яркая верхняя одежда

В гладком, блестящем пальто есть что-то, что мгновенно поднимает настроение, особенно для вечернего выхода. Если вы действительно хотите заявить о себе этой весной, то выбирайте яркий цвет, однако и классический черный — беспроигрышный выбор.

Стильные пальто и тренчи на весну. Фото: bustle.com

Жемчуг

Перламутровые аксессуары были вездесущими на показах весны 2023 года. Дизайнеры демонстрировали кольца и ожерелья, а также украшенные жемчугом сумки, обувь и одежду. Хотя жемчуг, как правило, ассоциируется с более изысканным стилем, он может вписаться и в гламурные или романтические образы.

Жемчуг всегда актуален. Фото: bustle.com

Крупные шипы

Шипы украшают аксессуары этой весной. К примеру, дизайнеры представили шикарные сумки с огромными заклепками и обувь, покрытую массивной фурнитурой.

Яркие акценты в образах. Фото: bustle.comм

Прозрачные ткани

"Голая" одежда сейчас на пике популярности. С этой дерзкой тенденцией действительно сложно ошибиться. Уверенность — это все, что вам нужно.

Пикантный тренд. Фото: bustle.com

Шорты-бермуды

Длинные шорты-бермуды снова в тренде. Это случилось после их появления на различных подиумах (Chanel, Givenchy, Jason Wu и Jil Sander).

Бермуды снова в моде. Фото: bustle.com

Вязаные вещи крючком

Вязаная крючком одежда все еще популярна. Актуальны вязаные аксессуары в стиле 60-х и 70-х: от сумок до шляп, шарфов и ремней. Такие атрибуты придадут образу милую ретро-атмосферу.

Кроше остается в тренде. Фото: bustle.com

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