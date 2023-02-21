Вещи в стиле 60-х и не только: Андре Тан рассказал, чем обязательно нужно пополнить свой весенний гардероб (фото)

Недели моды, что прошли, известили о торжественном возвращении 60-х и байкерской темы

Весна совсем скоро, поэтому самое время узнать, чем следует пополнить свой гардероб.

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие пять модных трендов будут актуальны в будущем сезоне. К нам возвращаются 60-е, а также байкерская тема в виде мотоциклетной куртки.

1. Вещи в стиле 60-х

Этой весной настроение делают 1960-е: дерзкое мини, сочные краски, стильные костюмы, жакеты с воротничками, короткие пальто и плащи. Если хотите выглядеть эффектно, лучше присмотреться к модному винтажу в стиле Джеки или Одри.

2. Брюки с накладными карманами

Удобные практичные штаны наконец-то вошли в моду. И не только брюки в стиле карго, но и модные джинсы, и даже обычные повседневные спортивные модели теперь модно носить с карманами. Весной — то, что нужно.

3. Байкерская тема

Мотоциклетная куртка – один из главных элементов байкерского стиля. Именно этот грубый, но в то же время утонченный предмет будет очень популярен этой весной. Так что если у вас еще нет такой, дизайнер советует присмотреться.

4. Цветы на одежде

В этом сезоне в мире моды особенно пришлись по вкусу принты и аксессуары с большими цветами. Для весенней вечерней прогулки прекрасно подойдет платье с этим элементом декора.

5. Плиссированные вещи

Юбки и платья с плиссированием вернулись в моду еще в прошлом сезоне, но и этой весной плиссе останется актуальным. Юбки, платья, костюмы – выбор вещей в плиссе очень велик, так что смело выбирайте, что вам по душе.

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