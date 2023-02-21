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Два правила, которые помогут выбрать модный пиджак на весну: подборка стильных образов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Пиджак – базовая вещь гардероба Новость обновлена 21 февраля 2023, 13:02
Пиджак – базовая вещь гардероба. Фото Freepik

Весной без качественного жакета не обойтись

В базовый весенний гардероб стоит включить не только пальто или тренч, а и пиджак, который в теплую погоду прослужит чудесным верхним слоем образа. С пиджаком можно создать как строгий, так и более расслабленный лук в кэжуал или даже романтическом стиле.

О том, какие пиджаки в моде и как выбрать трендовый фасон на весну 2023 года, рассказывает блог о стиле street_style_fashion_lover в Инстаграм. Модная экспертка рекомендует обратить внимание как минимум на два правила при выборе жакета, чтобы он оставался актуальным долгие годы.

Пиджак – весьма универсальный атрибут гардероба, ведь с этой вещью можно создавать образы в совершенно разных стилях. Классический блейзер можно найти в главном списке каждого стилиста или фэшн-блогера, но понимание "классики" в значении моды часто различается. Даже модные минималисты любят пиджаки за их универсальность, отмечает стилистка. Однако найти классический блэйзер, который будет вашим верным другом на долгие годы, по ее словам, невозможно. Потому как тенденции меняются, как и базовый фасон жакета.

Модная экспертка рекомендует придерживаться таких правил при выборе пиджака: выбирайте прямой или оверсайз крой с длиной ниже бедер. Такие блейзеры, по ее словам, смотрятся стильно и очень удобны.

Стильные образы с пиджаком
Пиджак с джинсами смотрится отлично
Стильные образы с пиджаком
Отличные идеи для весенних образов
Стильные образы с пиджаком
Гармонирует хоть с юбкой, хоть с брюками
Стильные образы с пиджаком
Клетка - вечная классика
Стильные образы с пиджаком
Удобные и стильные образы с пиджаком

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые вещи стоит добавить в весенний гардероб в 2023 году. А еще мы писали, какие аксессуары сейчас на пике тенденций и украсят любой образ.

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#Мода #Стиль #Пиджак