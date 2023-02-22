Какая обувь будет в моде этой весной: тренды, которые должны быть в гардеробе (фото)

В новом сезоне каждая сможет найти то, что ей нравится

Качественная и актуальная обувь – один из основных элементов успешного образа. Замечали ли вы когда-нибудь, что хорошая пара ботинок может вывести образ на новый уровень?

В блоге о моде "Школа стилю" эксперты назвали и показали на фото "горячие" тренды обуви весеннего сезона 2023 года. Вот какие позиции будут актуальны этой весной:

Ковбойские сапоги

Обувь-чулки

Сапоги с анималистическим принтом

Ботильоны

Ботинки со шнуровкой

Платформа

Ранее "Телеграф" писал, какая зимняя обувь в тренде в 2023 году. Лучшие дизайнеры модных брендов предлагают выбирать грубые ботинки на платформе и ретро-модели.

Также мы рассказывали, какие тренды аксессуаров будут править в этом году. Дизайнеры предлагают много блеска в виде пайеток, камешков, металлизированной кожи и не только.