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Самые модные сумки 2023 года: топ-5 моделей, на которые стоит обратить внимание (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренды женских сумок в 2023 году - топ-5 модных тенденций
Тренды женских сумок в 2023 году - топ-5 модных тенденций. Фото pexels.com

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Дизайнеры предлагают в новом году и в новом сезоне 2023 быть яркими, и касается это не только верхней одежды, брюк, платьев, сапог, а также и аксессуаров, а точнее сумок. К примеру, насыщенные и дерзкие оттенки, которые мы привыкли раньше наблюдать только летом, теперь можно увидеть и в холодный период. Какие же модели сумок самые модные в 2023 году?

Стилист stylist.zina в своем блоге в Инстаграм рассказала, какие сумки презентовали в 2023 году дизайнеры на показах, и на какие модели стоит обратить внимание при выборе своей новой "помощницы". Топ-5 тенденций — далее.

Модные тенденции сумок в 2023 году:

  • Сумка-ведро с тиснением, перфорацией, затяжками, на длинной и короткой ручке, с декором бахромой и цепью. Ведро будет хорошо смотреться в образах и со строгим деловым дресс-кодом и в неформальных луках стрит-стайл.
Модные тенденции сумок в 2023 году - сумка ведро
  • Сумка-хобо – объемная модель в форме полумесяца. Ручки могут быть разного размера и дизайна. Сумки-хобо удерживают лидирующие позиции уже несколько сезонов. Модель прекрасно сочетается практически с любым повседневным нарядом.
Модные тенденции сумок в 2023 году - сумка хобо
  • Сумки из меха и плюша — модели, бывшие на пике моды десять лет назад, снова актуальны. В тренде экологичные материалы: мягкий плюш, экомех подчеркнуто искусственного происхождения. Такие сумки будут гармонично смотреться с дубленкой и шубой, а также с пуховиком и шерстяным пальто.
Модные тенденции сумок в 2023 году - модели из меха
Модные тенденции сумок в 2023 году - модели из меха
  • Геометрия — сумка-треугольник или аксессуары с треугольными узорами символизируют, что геометрия — один из главных трендов сезона 2023 года. Такая модель станет классной альтернативой наскучившей классике и поможет разбавить монохромные повседневные аутфиты.
Модные тенденции сумок в 2023 году - геометрия
Модные тенденции сумок в 2023 году - геометрия
  • Несколько сумок вместе — тренд интересный, но подходить к нему нужно аккуратно, чтобы не выглядеть нелепо.
Модные тенденции сумок в 2023 году - несколько сумок сразу

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.

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#Стиль #Сумка #Тренды