Самая модная обувь этой весны: стильные модели, которые дополнят ваш образ (фото)

Любой образ можно актуализировать с помощью обуви

Тренды постоянно перетекают из одного десятилетия в другое, и вот сейчас в 2023 году мы снова видим в топе обувь, которая в большинстве своем была актуальна в 2000-х.

В модном блоге watchingukraine в Инстаграме, стилисты выделили топ-7 стильных моделей обуви, которое будет на пике актуальности этой весной. Среди моделей есть как классика, так и новинки 2023 года.

Модная обувь весны 2023:

Лоферы

Несомненно, одним из самых популярных вариантов массивные лоферы, но этой весной к нам врываются еще и лаковые и двухцветные модели, и подошва становится все тоньше.

Биркенштоки

Одной из культовых моделей стала Birkenstock Boston, этакие супер удобные сабо. По этому примеру было сделано множество коллабораций, как, например, с Dior, и начиная с прошлого сезона за ними охотятся все.

Мэри Джейн

Эти туфли этой весной на пике популярности. Отличительной чертой классических Мэри Джейн является круглый носок, стойкие каблуки и тонкие ремешки с пряжкой или кнопкой у косточек.

Серебряная обувь

Металлические оттенки – один из главных трендов 2023 года. И серебряные ботинки стали фаворитами большинства весенних коллекций. Если вы хотите попробовать этот тренд, можно приобрести туфли в оттенке металлик, и при этом всегда иметь акцентную деталь в образах.

Слингбеки

Туфли-слингбеки – классический и вневременный силуэт обуви с открытой пяткой.

Балетки

Женские туфли на плоской эластичной подошве – самая желанная обувь сезона весна-лето 2023 года.

Обувь peep-toe

С гламура 1940-х годов, перепрыгнув несколько десятилетий, peep-toe "приземлились" в 2000-м, а впоследствии и в 2023-м. Показы сезона весна-лето 2023 года подтвердили официальный возврат этого элемента гардероба нулевых.

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