Платья под штаны и без них: модные тренды 2023 года, которые стоит "попробовать" (фото)
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Не бойтесь экспериментировать со своим стилем
Увы, но не все стильные образы с показов именитых дизайнеров уместно переносить в повседневную жизнь, ведь это может смотреться достаточно странно, а может и нелепо. Однако существует и много модных тенденций, которые модно смело брать на вооружение на каждый день.
Стилист Лиза Базилка в своем блоге в Инстаграм поделилась топ-6 трендами 2023 года, которые модницы должны попробовать добавить в свой стиль и гардероб. Некоторые из них довольно смелые, однако в таких нарядах вам обеспечены восторженные взгляды окружающих.
Модные тренды 2023 года
- Without pants — шорты экстра мини + капроновые колготки или леггинсы, тренд для самых смелых.
- Подплечники — кофточки, пиджаки и пальто с подплечниками.
- Макси платья – длинные силуэтные платья естественных оттенков.
- Эко мех — особенно винтажные шубки.
- Блестящие брюки — серебряные или с пайетками, одеваем под базовые вещи на каждый день.
- Платья и юбки под брюки – этот тренд пользуется популярностью в странах Азии уже давно и выглядит эффектно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет в моде в сезоне весна-лето 2023 года. Стилисты уже рассказали о самых актуальных цветах и принтах, которые порадуют глаз модниц.