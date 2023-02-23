Добавляет несколько лишних лет: ошибка в макияже, которую следует избегать женщинам старше 35 лет (видео)

При правильном выборе цвета косметики, можно скрыть проблемы старения кожи.

Макияж должен украшать и подчеркивать естественную красоту женщины, а не наоборот. Однако, увы, но бывает так, что из-за своего незнания некоторые женщины совершают "грубые" ошибки, которые их только старят. И особенно это касается дам 35+.

Как отмечает блогер Шира (Shira), известная под ником @simply.shira, в своем блоге в TikTok рассказала об одной ошибке многих женщин за 35, которую следует избегать. А все потому, что таким образом можно добавить себе несколько лишних лет.

Ошибка максимально простая — это использование черного карандаша для подводки нижнего века. Такой тренд был очень популярным в 90-е годы, однако сейчас о нем нужно незамедлительно забыть.

Блогер советует заменить черную подводку на коричневые тени, при чем выбирать стоит не самый темный оттенок. Наносите их от середины нижнего века до наружных углов глаз. Таким образом ваш взгляд будет более выразительным. Не рисуйте себе лишние годы черным карандашом.

Ранее мы рассказывали о 7 бьюти трендов этой зимы, которые подойдут почти каждой. Тенденции сезона подскажут, как накрасить глаза и губы, оформить брови и подобрать помаду для этого сезона.