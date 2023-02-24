Такой одежде "пора на выход": четыре признака устаревшей вещи

Полезная информация для модниц, которые хотят быть в тренде

Очень хорошо, если вы следите за всеми последними трендами и тенденциями нового сезона, однако не менее важно знать и об антитрендовых вещах, которые тащить в свой гардероб "запрещено". Ну если вы конечно не хотите выглядеть старомодно или даже странно.

Стилист Ельвира Лиорзу в своем модном блоге в Инстаграм выделила четыре основных признака вещи, которая устарела. Возьмите эти "правила" себе на заметку, когда отправитесь на шопинг, чтобы обновить свой весенний гардероб.

Признаки устаревшей вещи:

Облегающий крой изделия.

Выбирая себе одежду, обращайте внимание, чтобы одежда была свободного кроя. Особенно если это изделие из тонкой ткани. Запомните – чем тоньше ткань, тем свободнее крой.

Многовато декора

Лучше отдавать предпочтение изделиям без декора и лишних деталей. Сейчас тенденция на простой минималистичный дизайн. Вещи, где есть много разнообразного декора, уже неактуальны и выглядят безвкусно.

Неполноценный дизайн

Очень часто в магазинах можно найти одежду удивительного дизайна. Очень короткие рукава на футболках, укороченный рукав на рубашках или жакетах. Платья и юбки неполноценной длины (длина должна быть мини, миди или макси) если это что-то посередине, это выглядит уже странно и несовременно.

Ткань, не держащая формы

Особенно когда речь касается жакетов, пальто, костюмов — обязательно выбирайте такие изделия из плотных тканей, которые держат свою форму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильный пиджак на весну-2023, чтобы он не выходил из моды. А еще мы писали, какие сумки, кепки и куртки стоит убрать из весеннего гардероба, так как они давно устарели.