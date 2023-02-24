Банты, полупрозрачные ткани и не только: топ-5 самых женственных трендов этой весны (фото)

Чем теплее будет становиться на улице, тем больше есть вариантов создать нежный и изящный лук

Вот-вот наступит весна, которая принесет обновление, в том числе в наш гардероб. Если вы устали от трендов на оверсайз и объемность, а хочется примерять что-то изящное, то новый сезон дает отличный повод носить романтичные и нежные образы.

О самых женственных трендах весны 2023 года подробнее рассказывает блог о стиле anna.le.nova в Инстаграм. По словам стилистки, весной всегда хочется легкости, женственности и романтичности. К счастью, несколько весенних тенденций помогут создать именно такой лук.

Топ-5 трендов весны-2023, который помогут выглядеть женственно и утонченно:

Объемные цветы. Гармоничный тренд, созвучный с самой природой. Цветы украшают топы, жакеты, а еще в моду вернулся аксессуар в виде розы на нитке, который носят на шее. Форма сердца, кажется, будет этой весной повсюду: начиная от лаконичных сумок и милых украшений и заканчивая экстравагантными топами. Банты. Этот элемент добавит образу воздушности и легкости. Рюши и воланы. Истинные атрибуты романтического стиля с легкостью украсят весенние наряды. Полупрозрачные ткани. Обязательно обратите внимание на этот супертренд сезона.

Цветы - истинно весенний тренд

Цветок на шее - стильный аксессуар

Эмили из популярного сериала в теме

Топ или повязка - выбор за вами

Нежно и сексуально

Форма сердца - новая модная фишка

Особенно красиво смотрятся украшения-сердечки

Женственные образы

Рюши и воланы сделают ваш весенний образ игривым

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья давно вышли из моды и не заслуживают места в вашем гардеробе. А также мы писали о главных обувных трендах весны 2023 года.