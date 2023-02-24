Банты, полупрозрачные ткани и не только: топ-5 самых женственных трендов этой весны (фото)
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Чем теплее будет становиться на улице, тем больше есть вариантов создать нежный и изящный лук
Вот-вот наступит весна, которая принесет обновление, в том числе в наш гардероб. Если вы устали от трендов на оверсайз и объемность, а хочется примерять что-то изящное, то новый сезон дает отличный повод носить романтичные и нежные образы.
О самых женственных трендах весны 2023 года подробнее рассказывает блог о стиле anna.le.nova в Инстаграм. По словам стилистки, весной всегда хочется легкости, женственности и романтичности. К счастью, несколько весенних тенденций помогут создать именно такой лук.
Топ-5 трендов весны-2023, который помогут выглядеть женственно и утонченно:
- Объемные цветы. Гармоничный тренд, созвучный с самой природой. Цветы украшают топы, жакеты, а еще в моду вернулся аксессуар в виде розы на нитке, который носят на шее.
- Форма сердца, кажется, будет этой весной повсюду: начиная от лаконичных сумок и милых украшений и заканчивая экстравагантными топами.
- Банты. Этот элемент добавит образу воздушности и легкости.
- Рюши и воланы. Истинные атрибуты романтического стиля с легкостью украсят весенние наряды.
- Полупрозрачные ткани. Обязательно обратите внимание на этот супертренд сезона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья давно вышли из моды и не заслуживают места в вашем гардеробе. А также мы писали о главных обувных трендах весны 2023 года.