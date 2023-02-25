Когда для мини-юбок и топов нет настроения: четыре формулы современных образов в стиле минимализм (фото)

Из моды не выходит спокойный и сдержанный стиль

Во всем мире тренд-форкастеры прогнозируют возвращение к гламуру, каблукам и всему роскошному, потому что всегда после периода застоя (вспоминаем ковидные карантины и десять худи в своем гардеробе) наступает период расцвета. Всем хочется снова наряжаться, оголяться, привлекать внимание. Но у нас в Украине несколько иная ситуация, нашу реальность всколыхнула война, которая длится уже год.

Мы вроде бы где-то уже приспособились к ней и научились жить под обстрелами и без света, но короткие топы и мини-юбки как-то еще совсем нет желания одевать, отмечает персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме. В это время хочется больше простоты, расслабленности, более привычных для нас форм и природных цветов. И в этом может помочь минимализм.

Вдохновленный 90-ми, это направление очень активно продвигается в 2023 году. Стилист предложила четыре формулы современных образов в стиле минимализм, которые очень просты в своей реализации.

Расслабленные штаны макси + расслабленный свитер/поло

Юбка макси + приталенный верх + низкий ход

Расслабленный тренч миди + брюки/юбка/платье макси + низкий ход

Расслабленные брюки/джинсы + полуприталенный пиджак + низкий ход

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды вызывают неоднозначную реакцию даже у самых смелых модниц. К примеру, ботинки Big Red Boots вызывают много вопросов.