Серьги, кольца и не только: стилист назвала "незаезженные" тренды аксессуаров 2023 года (фото)
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В моду возвращаются любимые теплые гетры
Если у вас часто возникает ощущение, что в образе чего-то не хватает, то единственным решением "закончить" его является добавления аксессуара. Это касается не только сумок, ремней и элементов декора, но и стильных украшений.
Эти аксессуары способны довершить самый простой лук и сделать его более эффектным. Персональный стилист Анна Ивашова назвала четыре нескучных трендов аксессуаров 2023 года, которые точно выделят вас из толпы.
Анатомические украшения
В виде сердца, скелета. Напоминает Хэллоуин.
Моносерьга
По-прежнему лидирует в списке трендов.
Объемные кольца
Чем больше колец, тем лучше. Дизайнеры призывают нас забыть о минимализме и носить объемные кольца.
Гетры
Очень эффектно сочетаются с длиной мини.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие аксессуары вошли в список антитрендов-2023. Эти ошибки нередко допускают все женщины.