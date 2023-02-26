Серьги, кольца и не только: стилист назвала "незаезженные" тренды аксессуаров 2023 года (фото)

В моду возвращаются любимые теплые гетры

Если у вас часто возникает ощущение, что в образе чего-то не хватает, то единственным решением "закончить" его является добавления аксессуара. Это касается не только сумок, ремней и элементов декора, но и стильных украшений.

Эти аксессуары способны довершить самый простой лук и сделать его более эффектным. Персональный стилист Анна Ивашова назвала четыре нескучных трендов аксессуаров 2023 года, которые точно выделят вас из толпы.

Анатомические украшения

В виде сердца, скелета. Напоминает Хэллоуин.

Моносерьга

По-прежнему лидирует в списке трендов.

Объемные кольца

Чем больше колец, тем лучше. Дизайнеры призывают нас забыть о минимализме и носить объемные кольца.

Гетры

Очень эффектно сочетаются с длиной мини.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие аксессуары вошли в список антитрендов-2023. Эти ошибки нередко допускают все женщины.