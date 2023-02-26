Как правильно подбирать колготки, чтобы было стильно: советы для 4 цветов (фото)
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Полезные правила для гармонических образов
Каждый день можно встретить множество молодых девушек и взрослых женщин, которые в целом выглядят неплохо, однако одна деталь в их образе портит абсолютно все. И речь идет о колготках, актуальные тренды которых мы обсуждали раньше.
Один из самых распространенных вопросов к украинскому стилисту Татьяне Голоты: "Какие колготки вообще сюда можно одевать и как их подбирать?". Эксперт решила напомнить некоторые правила для более гармоничной картинки повседневных и праздничных образов.
Телесные колготки
Подбираем именно в тон кожи, так они будут совершенно незаметны. Носим со светлой обувью, цветными или высокими сапогами.
Полупрозрачные черные колготки
Идеально сочетание темной обуви и темного низа, мини и ботфортов.
Черные колготки
Зрительно делают ноги наполненными, не будет такой легкости как с полупрозрачными колготами. Но идеальный вариант, когда необходимо снизить градус сексуальности и соединить мини + ботильоны.
Цветные колготки
Тренд сезона. Вариантов выбрать цвет несколько:
- Продублировать один из цветов в образе.
- Можно сделать колготки единственным акцентом.
- Выбрать цвет похожий к существующим, чтобы ваш образ хотелось угадывать и рассматривать.
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