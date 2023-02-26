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Как правильно подбирать колготки, чтобы было стильно: советы для 4 цветов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Колготки никогда не выходят из моды Новость обновлена 26 февраля 2023, 14:41
Колготки никогда не выходят из моды. Фото freepik.com

Полезные правила для гармонических образов

Каждый день можно встретить множество молодых девушек и взрослых женщин, которые в целом выглядят неплохо, однако одна деталь в их образе портит абсолютно все. И речь идет о колготках, актуальные тренды которых мы обсуждали раньше.

Один из самых распространенных вопросов к украинскому стилисту Татьяне Голоты: "Какие колготки вообще сюда можно одевать и как их подбирать?". Эксперт решила напомнить некоторые правила для более гармоничной картинки повседневных и праздничных образов.

Телесные колготки

Подбираем именно в тон кожи, так они будут совершенно незаметны. Носим со светлой обувью, цветными или высокими сапогами.

Телесные колготки

Полупрозрачные черные колготки

Идеально сочетание темной обуви и темного низа, мини и ботфортов.

Полупрозрачные черные колготки

Черные колготки

Зрительно делают ноги наполненными, не будет такой легкости как с полупрозрачными колготами. Но идеальный вариант, когда необходимо снизить градус сексуальности и соединить мини + ботильоны.

Черные колготки

Цветные колготки

Тренд сезона. Вариантов выбрать цвет несколько:

  1. Продублировать один из цветов в образе.
  2. Можно сделать колготки единственным акцентом.
  3. Выбрать цвет похожий к существующим, чтобы ваш образ хотелось угадывать и рассматривать.
Цветные колготки

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#Мода #Колготки