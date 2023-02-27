Такой маникюр выдает низкую самооценку: дизайны ногтей, которых следует избегать (фото)

"Дорого-богато" — это не про достаток, и явно не про стильный маникюр

Красивые, ухоженные руки со стильным маникюром – это одна из важных составляющих привлекательного и эффектного образа каждой женщины. Однако при выборе дизайна ногтей главное "не переборщить".

Вкусы у всех разные, и никто не говорит, что нужно делать только какой-то один дизайн или выбирать определенный цвет, однако стоит помнить, что есть некоторые виды маникюра, которые удешевляют образ и считаются устаревшими. Более того, такие дизайны могут сообщить и о низкой самооценки их обладательницы, сообщает Ukr.Media.

Антитренды маникюра 2023

Чрезмерно яркие цвета

Яркий маникюр — это стильно, но если выбрать правильный и стильный оттенок. К примеру, кислотные оттенки выглядят дерзко, но не придают образу элегантности, делая ее дешевым и не актуальным.

Блеск и стразы

Большое количество страз и блесток удешевляет маникюр. В моде лаконичны дизайны и спокойные оттенки.

Перегрузка деталями

Не нужно лепить на ногтях различные "произведение искусства", ведь большое количество деталей и узоров смотрится старомодно и отчасти бессмысленно.

Раньше мы рассказывали о трендовых идеях подходящего всем молочного маникюра. В нашей подборке — немало вариантов, так что каждая модница обязательно найдет что-то себе по душе.