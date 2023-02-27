Пять обязательных покупок этой весны: яркие тренды нового сезона (фото)
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Рассмотрим модные тренды весеннего сезона
Весна обещает много нового и интересного в сфере моды и стиля. Уже сейчас можно смело рассматривать модные тренды нового сезона и самые лучшие идеи для весенних образов.
Персональный стилист Ната Москаленко назвала пять актуальных трендов весны 2023 года. Будьте в активном поиске модных новинок, чтобы не упустить действительно стильную вещь и дополнить ею свой гардероб.
Широкие багги-джинсы
Заниженная посадка и широкий крой штанин хорошо сочетаются с женскими кардиганами и топами.
Укороченный тренч
Классная альтернатива вездесущим бомберам в теплую погоду.
Прозрачное платье из кружева
Или сетки. Носим с леггинсами или брюками.
Обувь из металлизированной кожи (золото, серебро)
Это могут быть как балетки, так и туфли-лодочки – эта пара сделает повседневные аутфиты интересными и трендовыми.
Серый костюм с брюками
Или юбкой. Именно серый среди костюмов – фаворит этой весны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой стиль подходит женщинам, предпочитающим комфорт и сдержанность. Стилист предложила четыре формулы современных образов, которые очень просты в своей реализации.