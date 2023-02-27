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Пять обязательных покупок этой весны: яркие тренды нового сезона (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Дизайнеры диктуют модные тенденции
Дизайнеры диктуют модные тенденции. Фото freepik.com

Рассмотрим модные тренды весеннего сезона

Весна обещает много нового и интересного в сфере моды и стиля. Уже сейчас можно смело рассматривать модные тренды нового сезона и самые лучшие идеи для весенних образов.

Персональный стилист Ната Москаленко назвала пять актуальных трендов весны 2023 года. Будьте в активном поиске модных новинок, чтобы не упустить действительно стильную вещь и дополнить ею свой гардероб.

Широкие багги-джинсы

Заниженная посадка и широкий крой штанин хорошо сочетаются с женскими кардиганами и топами.

Широкие багги-джинсы

Укороченный тренч

Классная альтернатива вездесущим бомберам в теплую погоду.

Укороченный тренч

Прозрачное платье из кружева

Или сетки. Носим с леггинсами или брюками.

Прозрачное платье из кружева

Обувь из металлизированной кожи (золото, серебро)

Это могут быть как балетки, так и туфли-лодочки – эта пара сделает повседневные аутфиты интересными и трендовыми.

Обувь из металлизированной кожи золото

Серый костюм с брюками

Или юбкой. Именно серый среди костюмов – фаворит этой весны.

Прозрачное платье из кружева

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой стиль подходит женщинам, предпочитающим комфорт и сдержанность. Стилист предложила четыре формулы современных образов, которые очень просты в своей реализации.

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#Мода #Обувь #Джинсы #Тренды #Сукні