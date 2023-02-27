Самая модная юбка этой весны: три правила, чтобы макси подчеркивала фигуру (фото)

С длинной юбкой можно составить эффектные образы

В этом сезоне длина макси остается на пике трендов, все более популярными становятся длинные юбки. Такой фасон подчеркнет женственность форм и станет идеальным атрибутом стильного лука этой весной.

Как носить юбку макси и с чем ее сочетать весной 2023 года, подробнее рассказывает блог stylist.inna в Инстаграм. Стилист рекомендует придерживаться трех правил при выборе кроя длинной юбки, чтобы вещь подчеркивала фигуру, а не выпячивала недостатки.

По словам стилиста, юбка макси — один из главных трендов, перешедший с прошлого года и набирающий все больше популярности. Образы с такой длиной выглядят очень женственно и сдержанно.

Как выбрать юбку макси под свой тип фигуры:

Если вы стройная и высокая девушка, вам подойдет любой вариант.

Если же вы невысокого роста — выбирайте высокую посадку, острый носок, каблук, обувь в тон юбки, монохром.

Если у вас пышные формы, то остановите свой выбор на прямых фасонах и расширенных к низу.

С длинной юбкой вы сможете скомбинировать стильные аутфиты в весеннюю пору. Такая вещь отлично дополнит как пиджак с рубашкой, так и джемпер или блузу. Можно экспериментировать и носить макси без каблука или с ним.

Деним - еще один тренд

Готическая эстетика сейчас актуальна

Комфортные весенние образы с юбкой макси

Разрез добавит вашему наряду остроты

Многофункциональная вещь, как видите

Черный цвет весьма универсален

Подчеркивает длину ног

Так можно смело идти в офис

Макси покорила подиумы в этом сезоне

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