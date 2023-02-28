Модная обувь-2023: топ-7 трендов, которыми можно актуализировать свои весенние образы (фото)

Ничто так не акцентирует актуальность образа, как обувь

Тренды постоянно перетекают из одного десятилетия в другое, и вот сейчас в 2023 году мы снова видим модную обувь, которая в большинстве своем была актуальна в 2000-х.

К счастью, остается еще и то, что уже считается классикой, как биркенштоки и лоферы, рассказала украинский стилист под ником watchingukraine в Инстаграме. "Они уже лет 5-6 постоянно в подборках самых популярных глянцев и в ленте наших любимых стритстайлеров", — отмечает эксперт. Рассмотрим, какой обувью можно актуализировать свои образы этой весной:

1. Лоферы

Несомненно, одним из самых популярных вариантов есть массивные лоферы, но этой весной к нам врываются еще и лаковые и двухцветные модели, и подошва становится все тоньше.

2. Биркенштоки

Одной из культовых моделей стала Birkenstock Boston, этакие супер удобные сабо. По этому примеру было сделано множество коллабораций, как вот, например, с Dior, и начиная с прошлого сезона за ними охотятся все. Но если у вас простые Аризоны, не огорчайтесь, их тоже можно носить с носочками.

3. Мэри Джейн

Эти туфли этой весной на пике популярности. Отличительной чертой классических Мэри Джейн является круглый носок, стойкие каблуки и тонкие ремешки с пряжкой или кнопкой у косточек.

4. Серебристая обувь

Металлические оттенки – один из главных трендов 2023 года. И серебряные ботинки стали фаворитами большинства весенних коллекций. Если вы хотите попробовать этот тренд, можно приобрести туфли в оттенке металлик, и при этом всегда иметь акцентную деталь в образах.

5. Слингбеки

Туфли-слингбеки – классический и вневременный силуэт обуви с открытой пяткой. Время от времени они пропадают куда-нибудь и все дизайнеры и стилисты обращают свое внимание скорее на классические туфли. И в этом сезоне подиум и стритстайл показывает нам, что слингбек is back. Мы этому очень рады, потому что пяточка будет целая и не натертая новыми туфлями.

6. Балетки

Женские туфли на плоской эластичной подошве – самая желанная обувь сезона весна-лето 2023 года. В вопросе актуальности балеток большое значение имеет текстура. Miu Miu показали, а другие бренды, такие как Margiela, Simone Rocha и Tod’s, подхватили тренд на шелковый и атласный финиш и теперь это не остановить.

7. Обувь peep-toe

С гламура 1940-х годов, перепрыгнув несколько десятилетий, peep-toe "приземлились" в 2000-м, а впоследствии и в 2023-м, закрепляя статус эстетики Y2K как вездесущей. Показы сезона весна-лето 2023 подтвердили официальный возврат этого элемента гардероба нулевых. Итак, если у вас есть эта парочка, сдувайте с них пыль и примеряйте к новым лукам.

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