Помогут не только каблуки: 5 правил как удлинить ноги и выглядеть выше
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Увеличить рост можно выбирая правильную одежду
Природа не наградила вас ногами от ушей? Не стоит расстраиваться, ведь и с небольшим ростом можно выглядеть очень "высоко". Более того, даже девушки 170 см и более могут еще больше удлинить себе ноги, если будут знать несколько "правил".
Стилист Эльвира Лиорзу в своем модном блоге в Инстаграме поделилась пятью полезными советами, которые помогут визуально добавить несколько см к вашему росту.
Как визуально удлинить ноги:
- Выбираем низы с высокой посадкой. Так ноги будут казаться длиннее
- Одежда на выпуск укорачивает ноги, поэтому заправляем верх внутрь.
- Широкий верх и широкий низ "съедают" рост. Поэтому выбираем верх или низ обжатого кроя.
- Длинные пиджаки также уменьшают рост и укорачивают ноги. Отдавайте предпочтение укороченным моделям
- Ну и банальное правило, но самое действенное – это каблуки! Хочется казаться выше и удлинить ножки – носите каблуки!
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