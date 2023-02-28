Укр

Помогут не только каблуки: 5 правил как удлинить ноги и выглядеть выше

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как визуально удлинить ноги – полезные советы Новость обновлена 28 февраля 2023, 22:57
Как визуально удлинить ноги – полезные советы. Фото pexels.com

Увеличить рост можно выбирая правильную одежду

Природа не наградила вас ногами от ушей? Не стоит расстраиваться, ведь и с небольшим ростом можно выглядеть очень "высоко". Более того, даже девушки 170 см и более могут еще больше удлинить себе ноги, если будут знать несколько "правил".

Стилист Эльвира Лиорзу в своем модном блоге в Инстаграме поделилась пятью полезными советами, которые помогут визуально добавить несколько см к вашему росту.

Как визуально удлинить ноги:

  • Выбираем низы с высокой посадкой. Так ноги будут казаться длиннее
  • Одежда на выпуск укорачивает ноги, поэтому заправляем верх внутрь.
  • Широкий верх и широкий низ "съедают" рост. Поэтому выбираем верх или низ обжатого кроя.
  • Длинные пиджаки также уменьшают рост и укорачивают ноги. Отдавайте предпочтение укороченным моделям
  • Ну и банальное правило, но самое действенное – это каблуки! Хочется казаться выше и удлинить ножки – носите каблуки!

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