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Сердечки, тропики и геометрия: стильные украшения, которые мы будем носить в 2023 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Самые трендовые украшения весны 2023 - подборка Новость обновлена 02 марта 2023, 16:01
Самые трендовые украшения весны 2023 - подборка. Фото pexels.com

Каждая модница сможет подобрать себе вариант по душе

Украшения сейчас – едва ли не самая важная часть ДНК вашего стиля. Это отражение вашего внутреннего я, вашего настроения, вашего посыла. Украшениями можно не только украшать, но еще и прибавлять или убавлять градус стилевого направления в вашем образе, поэтому важно обращать внимание и на эту часть гардероба.

О том, какие же украшения стоит добавить в свой гардероб рассказывает стилист под ником watchingukraine в своем блоге в Инстаграм. Выбор большой, так что каждая модница сможет подобрать то, что ей больше нравится.

Самые трендовые украшения весны 2023:

  • Массивные жемчужины
  • Кафы на губу
  • Наслоение массивных браслетов
  • Сердечки
  • Геометрические фигуры
  • Тропические вайбы
  • Одежда с украшениями
  • Хрустальные топы
Самые трендовые украшения весны 2023
Самые трендовые украшения весны 2023
Самые трендовые украшения весны 2023
Самые трендовые украшения весны 2023
Самые трендовые украшения весны 2023
Самые трендовые украшения весны 2023
Самые трендовые украшения весны 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие аксессуары вошли в список антитрендов-2023. Эти ошибки нередко допускают все женщины.

Теги:
#Мода #Женская мода #Украшения