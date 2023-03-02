Сердечки, тропики и геометрия: стильные украшения, которые мы будем носить в 2023 году (фото)

Каждая модница сможет подобрать себе вариант по душе

Украшения сейчас – едва ли не самая важная часть ДНК вашего стиля. Это отражение вашего внутреннего я, вашего настроения, вашего посыла. Украшениями можно не только украшать, но еще и прибавлять или убавлять градус стилевого направления в вашем образе, поэтому важно обращать внимание и на эту часть гардероба.

О том, какие же украшения стоит добавить в свой гардероб рассказывает стилист под ником watchingukraine в своем блоге в Инстаграм. Выбор большой, так что каждая модница сможет подобрать то, что ей больше нравится.

Самые трендовые украшения весны 2023:

Массивные жемчужины

Кафы на губу

Наслоение массивных браслетов

Сердечки

Геометрические фигуры

Тропические вайбы

Одежда с украшениями

Хрустальные топы

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие аксессуары вошли в список антитрендов-2023. Эти ошибки нередко допускают все женщины.