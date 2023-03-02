Топ-3 стильных варианта верхней одежды на эту весну: такие вещи прослужат долгие годы (фото)

Стилист рассказала, как выбрать актуальный крой пальто или тренча в этом сезоне

На улице становится все теплее, поэтому пора выбираться из теплых зимних пуховиков. Если вы ищите, какую верхнюю одежду купить на весну, то обратите внимание на тренч или не менее функциональный вариант – пальто.

Подробнее о трендах касательно верхней одежды в сезоне весна-2023 рассказала стилист Яна Шебельская (shebelska) на своей странице в Инстаграм. Модные рекомендации предлагают присмотреться как минимум к трем тенденциям.

Какие пальто в моде весной-2023

Базовые пальто всегда актуально, но этой весной на первый план выходят яркие модели. Модный розовый или кобальтовый – цвет выбирайте по своему вкусу.

Добавьте яркости этой весной

Кроме того, в тренде не только однотонные варианты. Верхняя одежда с принтом тоже на пике тенденций. Клетка – один из удачный вариантов, который не удешевит образ.

Не бойтесь принта

Если у вас уже есть пальто или хочется найти достойную альтернативу этому атрибуту весеннего гардероба, то тренч – идеальное решение. По словам стилиста, это одна из немногих вещей, которая долгое время не сдает позиций. Так что тренч будет популярным не только в этом сезоне, а еще многие годы.

Тренч - отличная альтернатива пальто

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