Какая она — верхняя одежда весны? Стилист назвал восемь актуальных вещей (фото)

Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами

Для украинских климатических реалий верхняя одежда является самым важным элементом весеннего гардероба. Да, когда погода крайне изменчива и нестабильна, а волны холода сменяются почти летним теплом, следует уделить особое внимание его разнообразию.

Украинский стилист Матвей Калугин рассказал о трендовых позициях весеннего сезона. Эти вещи не только выглядят стильно, но и подходят для ношения на каждый день.

Бомберы

В разных фактурах. Крой – оверсайз, а вот длина может быть как до середины бедра, так и укороченной. Этой весной особенно актуальны будут модели из шерсти и кожи.

Пальто макси оверсайз

Звездное время для фанатов максимального комфорта и уюта. В то же время, такое пальто будет делать образы более элегантными, даже если вы одеты в спортивный костюм.

Короткие пальто

Этот тренд может стать вашей базой на весну. Если вы часто носите брюки, джинсы или юбки макси, то такая модель будет хорошо с ними комбинироваться.

Тренчи из кожи и винила

В прошлом сезоне мы отведали "кусочек шоколада", попробовав черные и коричневые кожаные тренчи. А этой весной стоит ожидать большей популярности цветных вариаций.

Укороченные тренчи

Если вы любите тренчи, но хотите освежить гардероб новой моделью – присмотритесь к такой длине.

Жилеты

Вы можете выбрать жилет из овчины, нейлона или кожи. И не ограничивайте себя в стилизациях!

Косухи "под винтаж"

С потертостями, выцветшие, словно "помятые" — чем больше подобных характеристик, тем лучше! В какой-то степени винтажная косуха становится новой классикой наравне с ее базовыми вариациями.

Джинсовки и жилеты из денима

Если хотите добавить трендовые нотки – выбирайте асимметричные изделия, укороченные или с деконструированными элементами.

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