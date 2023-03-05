С чем носить тренч этой весной: идеи, которые помогут разбавить красочные образы (фото)
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Узнайте, как стильно стилизовать нюдовый, но нескучный тренч
Хлопковый тренч в нюдовом оттенке присутствует в гардеробе многих людей, и именно его мы иногда сильно недооцениваем. Такие тренчи сплошь и рядом ассоциируют с очень осторожными и минималистическими, а иногда и "формальными" луками.
Понятные и простые формулы образа, нейтральные цвета и минимализм – это 90% образов с необычным тренчем. Плохо ли это? Нет, однако такой тренч можно носить и в других комбинациях, подчеркивает украинский стилист Матвей Калугин.
"Я достаточно удален от минимализма, однако и у меня есть подобный тренч, которым я обожаю разбавлять красочные образы! Светлый оттенок придает весенней легкости и в то же время является хорошим фоном для демонстрации ярких цветов и оригинальных фактур", — делится эксперт.
Идеи небанальных луков с нюдовым тренчем
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