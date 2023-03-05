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Цвет жвачки и нарциссов: 6 оттенков маникюра в тренде этой весной (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Розовый цвет жвачки актуален в новом сезоне Новость обновлена 05 марта 2023, 14:03
Розовый цвет жвачки актуален в новом сезоне. Фото nailgoods

Весенний сезон также вдохновляет цветами

Зима хоть и закончилась календарная, однако погода все еще не дает забывать о морозах и снеге. Пока остается только ждать, когда вокруг позеленеет и будут радовать яркие расцветшие цветы, вдохновляя нас на эксперименты в гардеробе и модных образах.

Поговорим об актуальных оттенках маникюра наступившей весны. В этом сезоне их шесть, пишет life.nv. Чтобы вдохновиться на новый маникюр, прелагаем взглянуть на подборку самых актуальных цветов этого сезона.

1. Томатно-красный

Лучше выбирать цвета с оранжевым оттенком для более блестящего и сочного результата.

маникюр Томатно-красный
маникюр Томатно-красный

2. Сирень

Сиреневый цвет будет актуален как в одежде, так и в маникюре.

маникюр Сирень
маникюр Сирень

3. Белый

Белые ногти не собираются исчезать в 2023 году.

маникюр Белый
маникюр Белый

4. Фисташка

Этот оригинальный оттенок прекрасно сочетается с другими весенне-зелеными.

маникюр Фисташка
маникюр Фисташка

5. Розовый цвет жвачки

Ярко-розовый — одна из главных трендов этого года.

маникюр Розовый
маникюр Розовый

6. Цвет нарциссов

Желтый оттенок более приглушен, чем классический солнечный.

маникюр Цвет нарциссов
маникюр Цвет нарциссов

Раньше мы рассказывали о трендовом маникюре 2023 года на короткие ногти. В подборке "Телеграфа" собраны лучшие дизайны, которые точно понравятся модницам.

Теги:
#Мода #Маникюр #Тренды