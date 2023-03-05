Цвет жвачки и нарциссов: 6 оттенков маникюра в тренде этой весной (фото)
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Весенний сезон также вдохновляет цветами
Зима хоть и закончилась календарная, однако погода все еще не дает забывать о морозах и снеге. Пока остается только ждать, когда вокруг позеленеет и будут радовать яркие расцветшие цветы, вдохновляя нас на эксперименты в гардеробе и модных образах.
Поговорим об актуальных оттенках маникюра наступившей весны. В этом сезоне их шесть, пишет life.nv. Чтобы вдохновиться на новый маникюр, прелагаем взглянуть на подборку самых актуальных цветов этого сезона.
1. Томатно-красный
Лучше выбирать цвета с оранжевым оттенком для более блестящего и сочного результата.
2. Сирень
Сиреневый цвет будет актуален как в одежде, так и в маникюре.
3. Белый
Белые ногти не собираются исчезать в 2023 году.
4. Фисташка
Этот оригинальный оттенок прекрасно сочетается с другими весенне-зелеными.
5. Розовый цвет жвачки
Ярко-розовый — одна из главных трендов этого года.
6. Цвет нарциссов
Желтый оттенок более приглушен, чем классический солнечный.
Раньше мы рассказывали о трендовом маникюре 2023 года на короткие ногти. В подборке "Телеграфа" собраны лучшие дизайны, которые точно понравятся модницам.