Цвет жвачки и нарциссов: 6 оттенков маникюра в тренде этой весной (фото)

Весенний сезон также вдохновляет цветами

Зима хоть и закончилась календарная, однако погода все еще не дает забывать о морозах и снеге. Пока остается только ждать, когда вокруг позеленеет и будут радовать яркие расцветшие цветы, вдохновляя нас на эксперименты в гардеробе и модных образах.

Поговорим об актуальных оттенках маникюра наступившей весны. В этом сезоне их шесть, пишет life.nv. Чтобы вдохновиться на новый маникюр, прелагаем взглянуть на подборку самых актуальных цветов этого сезона.

1. Томатно-красный

Лучше выбирать цвета с оранжевым оттенком для более блестящего и сочного результата.

2. Сирень

Сиреневый цвет будет актуален как в одежде, так и в маникюре.

3. Белый

Белые ногти не собираются исчезать в 2023 году.

4. Фисташка

Этот оригинальный оттенок прекрасно сочетается с другими весенне-зелеными.

5. Розовый цвет жвачки

Ярко-розовый — одна из главных трендов этого года.

6. Цвет нарциссов

Желтый оттенок более приглушен, чем классический солнечный.

Раньше мы рассказывали о трендовом маникюре 2023 года на короткие ногти. В подборке "Телеграфа" собраны лучшие дизайны, которые точно понравятся модницам.