Не только багет: топ-4 трендовые сумки этой весны, которые украсят любой образ (фото)

С помощью сумки можно завершить образ и повысить градус стиля в нем

При формировании весенних образов важно не только учесть последние тренды и дополнить одежду модной обувью, а и подобрать актуальные аксессуары. Испортить или поднять образ на уровень выше способна небольшая деталь – сумка.

Как выбрать стильную сумку на весну, чтобы она была и модной, и удобной? Подробнее о трендах рассказывает блог стилистки Анны Ивашовой в Инстаграм.

Стилист выделяет несколько горячих трендовых сумок на весну 2023 года, в числе которых оказались:

Сумка в форме сердца — 14 февраля прошло, но "валентинки" хорошо прижились в гардеробах модниц и остаются с нами в этом сезоне.

— 14 февраля прошло, но "валентинки" хорошо прижились в гардеробах модниц и остаются с нами в этом сезоне. Стразы, пайетки, металический блеск — такая сумка добавит изюминку даже самому базовому образу, поэтому не бойтесь разбавлять ваши аутфиты блестящими аксессуарами.

— такая сумка добавит изюминку даже самому базовому образу, поэтому не бойтесь разбавлять ваши аутфиты блестящими аксессуарами. Вязаные сумки — не спешите забрасывать на антресоли плетёнки, теперь их носят круглый год.

— не спешите забрасывать на антресоли плетёнки, теперь их носят круглый год. Багет – универсальная форма сумки, которая уже не первый год с нами, и, похоже, еще долго будет оставаться актуальной.

Багет - базовая форма

Плетеные сумки в моде

Форма сердца - супертренд этой весной

Металлик все еще актуален

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь на пике тенденций этой весной и прослужит ни один сезон. А еще мы писали, как выбрать актуальные украшения, чтобы завершить весенний образ со вкусом.