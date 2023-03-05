Не только багет: топ-4 трендовые сумки этой весны, которые украсят любой образ (фото)
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С помощью сумки можно завершить образ и повысить градус стиля в нем
При формировании весенних образов важно не только учесть последние тренды и дополнить одежду модной обувью, а и подобрать актуальные аксессуары. Испортить или поднять образ на уровень выше способна небольшая деталь – сумка.
Как выбрать стильную сумку на весну, чтобы она была и модной, и удобной? Подробнее о трендах рассказывает блог стилистки Анны Ивашовой в Инстаграм.
Стилист выделяет несколько горячих трендовых сумок на весну 2023 года, в числе которых оказались:
- Сумка в форме сердца — 14 февраля прошло, но "валентинки" хорошо прижились в гардеробах модниц и остаются с нами в этом сезоне.
- Стразы, пайетки, металический блеск — такая сумка добавит изюминку даже самому базовому образу, поэтому не бойтесь разбавлять ваши аутфиты блестящими аксессуарами.
- Вязаные сумки — не спешите забрасывать на антресоли плетёнки, теперь их носят круглый год.
- Багет – универсальная форма сумки, которая уже не первый год с нами, и, похоже, еще долго будет оставаться актуальной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь на пике тенденций этой весной и прослужит ни один сезон. А еще мы писали, как выбрать актуальные украшения, чтобы завершить весенний образ со вкусом.