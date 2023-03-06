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Модные женские стрижки: как постричься в 2023 году, чтобы быть неотразимой (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Актуальные женские прически на 2023 год Новость обновлена 06 марта 2023, 08:35
Актуальные женские прически на 2023 год. Фото pexels.com

Эти прически помогут оживить и улучшить состояние ваших волос

Весна — пора перемен! Если вы чувствуете, что вам это необходимо, предлагаем вам начать со своей прически. Новая стрижка действительно может стать "глотком свежего воздуха".

Вашему вниманию — самые красивые и стильные идеи для вдохновения и преображения на сезон 2023-24. Топ-5 актуальных стрижек и причесок — далее.

Модные женские стрижки 2023 года

  • Шегги — смелый вариант для тех, кто хочет подчеркнуть свой стиль и индивидуальность.
Модные женские стрижки 2023 года - шегги
Модные женские стрижки 2023 года - шегги
Модные женские стрижки 2023 года - шегги
  • Ультра короткая — если вы ищете стильный и простой в уходе образ, ничто не сравнится с супер-короткой стрижкой.
Модные женские стрижки 2023 года - ультра короткая
Модные женские стрижки 2023 года - ультра короткая
Модные женские стрижки 2023 года - ультра короткая
  • Изогнутый каскад - идеальная стрижка для придания объема вашим длинным волосам, независимо от их типа и текстуры.
Модные женские стрижки 2023 года - изогнутый каскад
Модные женские стрижки 2023 года - изогнутый каскад
Модные женские стрижки 2023 года - изогнутый каскад
  • Ультра длинный каскад — эта стрижка добавляет жизни и объема некогда однообразной длине. Эта прическа в стиле ретро с гладкой прической или легкой волной — идеальный выбор для создания стильного образа.
Модные женские стрижки 2023 года - длинный каскад
Модные женские стрижки 2023 года - длинный каскад
Модные женские стрижки 2023 года - длинный каскад
  • Прямое каре — довольно классическая и вневременная стрижка. Выбирая прямое каре, вы обязательно будете выглядеть элегантно и очень утонченно.
Модные женские стрижки 2023 года - каре
Модные женские стрижки 2023 года - каре
Модные женские стрижки 2023 года - каре

Ранее мы рассказывали о трендовой прическе весны-2023, поражающей своей простотой. Пучок балерины – это новый хит, который к тому же очень удобен и поможет замаскировать некоторые проблемные моменты с волосами.

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#Мода #Прически #Стрижки