Модные женские стрижки: как постричься в 2023 году, чтобы быть неотразимой (фото)

Эти прически помогут оживить и улучшить состояние ваших волос

Весна — пора перемен! Если вы чувствуете, что вам это необходимо, предлагаем вам начать со своей прически. Новая стрижка действительно может стать "глотком свежего воздуха".

Вашему вниманию — самые красивые и стильные идеи для вдохновения и преображения на сезон 2023-24. Топ-5 актуальных стрижек и причесок — далее.

Модные женские стрижки 2023 года

Шегги — смелый вариант для тех, кто хочет подчеркнуть свой стиль и индивидуальность.

Ультра короткая — если вы ищете стильный и простой в уходе образ, ничто не сравнится с супер-короткой стрижкой.

Изогнутый каскад - идеальная стрижка для придания объема вашим длинным волосам, независимо от их типа и текстуры.

Ультра длинный каскад — эта стрижка добавляет жизни и объема некогда однообразной длине. Эта прическа в стиле ретро с гладкой прической или легкой волной — идеальный выбор для создания стильного образа.

Прямое каре — довольно классическая и вневременная стрижка. Выбирая прямое каре, вы обязательно будете выглядеть элегантно и очень утонченно.

Ранее мы рассказывали о трендовой прическе весны-2023, поражающей своей простотой. Пучок балерины – это новый хит, который к тому же очень удобен и поможет замаскировать некоторые проблемные моменты с волосами.